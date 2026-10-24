晶片股本月跌逾15% 科技三巨人財報檢驗AI投資回報 Fed、油價再添考驗

美國晶片股本月已跌逾15%，美股下周將迎接微軟、Alphabet和亞馬遜財報，檢驗龐大AI支出的資金來源和投資回報。聯準會（Fed）決策、通膨數據接連登場，油價又逼近每桶117美元，科技股能否止穩面臨多重考驗。

美股本周震盪，標普500指數下跌0.5%，那斯達克綜合指數跌0.7%，道瓊工業指數則上漲0.4%。周五科技股賣壓稍見緩和，費城半導體指數上漲0.4%，但周線下跌3.2%，連跌三周創去年11月以來最周線連跌紀錄。道瓊周五反倒下挫約653點、跌幅1.2%，那斯達克小跌0.2%。

台積電ADR周五上漲1.5%，周線上漲1.4%。

下周將有163家標普500企業公布財報，約占成分股三分之一，是本季財報最密集的一周。Alphabet和微軟周三公布財報，亞馬遜周四接棒，英特爾和晟碟（SanDisk）的財報也可能牽動晶片股。

晶片股能否止穩 先看大客戶還要花多少錢

超大規模資料中心業者今年資本支出預估約8,000億美元，支撐從晶片、製造設備到伺服器等AI供應鏈的獲利。但舉債成本攀升，也讓投資人愈來愈懷疑，這種支出規模能維持多久。

晶片股本月已跌逾15%，記憶體股跌逾20%，科技七雄跌逾2%；軟體股，尤其資安股，反而可望以月線上漲作收，顯示市場已開始區分不同科技事業的前景。

凱利投資（ClearBridge Investments）經理人Michael Feldman說，AI基礎設施投資愈來愈仰賴舉債，利率卻同時上升，讓市場開始追問：「如果利率繼續升高，這些公司還能借多少錢？」

對晶片股而言，下周大客戶的財報不只反映當季需求，也將影響市場對後續訂單的判斷。資本支出繼續增加，未必能讓股價上漲。企業還須說明，支出是否有足夠現金流量支應，以及投資能否轉為營收和獲利。

壞消息是否已反映？籌資需求可能左右股價

即使周五科技股賣壓緩和，甲骨文、SpaceX和Meta的公司債信用利差仍繼續擴大，延續過去兩周的升勢，顯示債市對AI融資的戒心尚未消除。

Evercore網路研究主管馬哈尼（Mark Mahaney）預期，下周公布財報的超大規模資料中心業者，可能揭露更多資本支出，增加金額可能高達1,000億美元。不過，他也認為，近日股價下跌，可能已反映部分壞消息。

馬哈尼說，若企業宣布不須籌資，或僅須小規模發行股票、債券，股價反而可能上漲。

獲利仍是支撐 財報將決定反彈還是續跌

美國企業獲利仍是多頭的重要依據。路透引述LSEG IBES資料指出，目前已有逾百家標普500企業公布財報，第3季獲利可望較去年同期成長逾32%。另一則報導則指出，已公布業績的企業中，82%優於預期。

BakerAvenue Wealth Management策略長King Lip說，接下來的財報將決定，這波科技股回檔究竟是買進機會，還是更深修正的開始。「我們需要的，就是另一輪非常強勁的財報。」

美國銀行策略師哈奈特（Michael Hartnett）較為謹慎，主張至少到11月中旬維持防禦操作，預期可能出現殖利率、股價和美元同步下跌的走勢。

聯準會料暫停升息，油價卻讓12月難言輕鬆

Fed將於下周台北時間周四凌晨宣布決議。依LSEG資料周五利率期貨顯示，下周升息機率不到10%，但12月升息機率約80%。主席華許周三記者會對12月利率走向的說法，將是市場焦點。

周四公布的9月個人消費支出（PCE）物價指數，同樣可能牽動行情。排除食品和能源的核心指數，年增率可能從3%升至3.1%。

中東衝突使通膨更難降溫。布蘭特原油周五收在每桶近117美元，市場擔心美國期中選舉後，伊朗戰事再度升高。美國10年期公債殖利率周四因避險買盤大跌後，周五隨油價反彈，周末前報4.987%。

對晶片股而言，油價和利率構成雙重考驗：能源成本上升可能拖累經濟，利率居高不下則增加AI建設的舉債成本，也提高債券相對於股票的吸引力。