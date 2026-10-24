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晶片製造少不了 供應卻吃緊 美能源部將氦氣列關鍵材料清單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
氦氣主要是開採天然氣時取得的副產品，用途從汽車安全氣囊到磁振造影（MRI）設備都有，但最重要的用途是半導體製造。路透
氦氣主要是開採天然氣時取得的副產品，用途從汽車安全氣囊到磁振造影（MRI）設備都有，但最重要的用途是半導體製造。路透

美國能源部將氦氣列入關鍵材料清單，強調氦攸關美國製造業和半導體生產，供應鏈中斷風險卻日益升高。

能源部周五在聲明中說，這種惰性氣體在很多關鍵用途上，沒有可行的替代品。已列入清單的其他元素包括鈷、鎂和鋰。

能源部表示，美國雖蘊藏大量含氦豐富的天然氣，全球需求成長卻快於產量，使美國製造業面臨供應風險。精煉產能有限、許可審查耗時，也限制美國擴大供應。

美國地質調查所資料顯示，美國是全球最大氦氣生產國，去年約占全球產量43%。卡達和阿拉伯聯合大公國也是主要供應國。

據報導，台灣採購的氦氣等惰性氣體，源自美國的供應占比，從2025年的不到4%，在2026年上半年已升至近60%

氦氣主要是開採天然氣時取得的副產品，用途從汽車安全氣囊到磁振造影（MRI）設備都有，但最重要的用途是半導體製造。氦可協助冷卻和保護矽晶圓，這些晶圓用來製造支撐AI熱潮的晶片

美伊戰爭干擾波斯灣航運，晶片製造商因此尋找替代供應商，並動用庫存，彌補供應缺口。

能源部依《2020年能源法》設立關鍵材料清單，涵蓋對能源技術不可或缺、且供應鏈中斷風險高的非燃料礦物、元素和其他材料。

川普政府持續推動增加關鍵礦物的美國本土供應，認為過度依賴外國來源，將危及國家安全、基礎設施建設和科技創新。

列入關鍵材料清單後，氦氣業者將有更多機會取得美國聯邦融資支持，有助推動本土增產，但短期供應仍受精煉產能和許可審查限制。

能源 晶片 材料

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