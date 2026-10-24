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屈臣氏亞洲首間Watsons Plus開幕 500坪賣場結合咖啡、健康服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
韓式美妝專區為顧客帶來最新的韓國美妝潮流，為日常美容護理帶來更多選擇。屈臣氏／提供
韓式美妝專區為顧客帶來最新的韓國美妝潮流，為日常美容護理帶來更多選擇。屈臣氏／提供

屈臣氏集團加速亞洲零售轉型，旗下健康與美容品牌屈臣氏宣布，亞洲首間「Watsons Plus」新型態旗艦店正式進駐馬來西亞吉隆坡伊勢丹Lot 10，不僅是當地規模最大的屈臣氏門市，也是馬來西亞第888家分店。

新店占地約500坪，導入超過1.7萬款商品，結合美容、健康服務、數位科技及咖啡體驗，打造新一代複合式零售空間，未來並計劃將Watsons Plus模式拓展至亞洲其他市場。

屈臣氏集團健康與美容業務亞洲區域董事總經理羅寶霞表示，亞洲首間Watsons Plus開幕，是集團零售轉型的重要里程碑。隨著亞洲消費者對個人化及無縫購物體驗的需求日益提升，集團透過結合健康與美容專業、O+O線上線下整合零售網絡，以及創新服務，打造新一代零售體驗。

羅寶霞指出，馬來西亞是首個導入Watsons Plus的市場，未來計劃進一步擴展至亞洲其他市場，持續推動零售創新及顧客體驗升級。

此次開幕的Watsons Plus占地超過1.8萬平方呎，約500坪，並獲《馬來西亞紀錄大全》認證為當地最大的健康與美容零售店。相較傳統藥妝門市，新型態旗艦店不再僅以商品銷售為核心，而是透過多元體驗專區、專業服務及生活元素，延伸消費者在實體門市的購物體驗。

商品布局方面，Watsons Plus提供超過1.7萬款健康、美容、保健及生活用品，規劃香水、高端護膚、面膜、抗衰老護理、舒眠放鬆、專業護髮及永續商品等專區，並引進中日韓最新美妝潮流商品，強化亞洲美妝市場的商品選擇。

此外，新店同步升級藥房服務，導入多項健康與美容服務，並設置會員專屬貴賓室及親子友善設施，透過個人化服務提升會員黏著度，進一步強化實體門市的服務功能。

值得注意的是，屈臣氏此次也將餐飲元素導入藥妝零售場域，與馬來西亞咖啡品牌ZUS COFFEE獨家合作，在Watsons Plus設置專屬咖啡空間，讓消費者在選購商品之餘，也能享受特色飲品，擴大門市的生活體驗功能。

為強化在地市場連結，新店另設有馬來西亞風味、文化精品及東南亞零食專區，將當地文化融入商品與空間設計，增加消費者購物選擇。

屈臣氏表示，Watsons Plus不僅是大型旗艦店，更是集團探索未來健康與美容零售模式的重要據點。透過商品、服務、數位科技及生活體驗整合，持續深化顧客互動，並以馬來西亞首店為起點，推動新型態零售模式向其他亞洲市場發展。

屈臣氏會員專屬貴賓室為會員提供專屬空間及個人化服務。屈臣氏／提供
屈臣氏會員專屬貴賓室為會員提供專屬空間及個人化服務。屈臣氏／提供

ZUS COFFEE咖啡專區為顧客帶來專屬咖啡體驗，讓顧客在Watsons Plus選購產品之餘，亦可享用各款特色飲品。屈臣氏／提供
ZUS COFFEE咖啡專區為顧客帶來專屬咖啡體驗，讓顧客在Watsons Plus選購產品之餘，亦可享用各款特色飲品。屈臣氏／提供

屈臣氏 賣場 咖啡

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