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阿拉斯加250億美元LNG案遭控俄資掌控 高層集體出走

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Novatek在俄羅斯西伯利亞北部沿岸開發的Arctic LNG 2計畫遲遲無法全面運轉。路透
Novatek在俄羅斯西伯利亞北部沿岸開發的Arctic LNG 2計畫遲遲無法全面運轉。路透

阿拉斯加一項250億美元天然氣出口計畫，遭前執行長指控由俄羅斯大型天然氣業者諾瓦泰克（Novatek）暗中出資掌控，引發制裁疑慮，幾乎整個高階主管團隊相繼辭職。

英國金融時報報導，Polar Train LNG正開發阿拉斯加北坡的天然氣出口設施，屬於川普政府擴大對亞洲能源出口、強化美國在全球能源市場地位的布局。

Polar LNG和中油洽談參與、由Glenfarne及AGDC合作推動的Alaska LNG，是不同計畫，目前未見公開資料顯示兩案有直接股權關係。

這項計畫最初有和川普家族關係密切的投資人比奇（Gentry Beach）參與。報導引述知情人士指出，美俄高層也曾在討論可能促成俄烏戰爭結束的商業交易時，談及這項計畫。

前執行長指控：尚未獲准 俄方已出資並指揮營運

Polar LNG於3月成立，計劃將Novatek一座尚未完工的天然氣出口設施改裝後，移至阿拉斯加。該公司已向美國財政部負責制裁事務的單位申請許可，希望和Novatek洽談，但尚未獲准。

Polar LNG前執行長瑞德爾（Joel Riddle）向金融時報透露，他發現，在取得必要許可前，Novatek就已提供資金，並指揮該公司的營運。他9月辭職後，財務長、執行副總裁及執行經理等主管，也相繼離職。

這些指控引發疑問：美俄尚未達成協議，俄國商業利益是否已設法進入美國能源產業？即使川普政府對俄態度突然轉趨友善，這場爭議仍可能讓一項具有戰略重要性的美國能源計畫，捲入複雜的美俄關係。

Novatek承認技術合作 否認以解除制裁為交換條件

Novatek在聲明中說，已同意讓總部位於阿布達比的Tech Wave Industrial Projects Management，在阿拉斯加使用其技術，並於4月和當時由瑞德爾擔任執行長的Polar Train簽署合作備忘錄。

Novatek說：「執行如此大規模的計畫，須取得美國和俄羅斯主管機關的必要批准。」

Novatek在俄羅斯西伯利亞北部沿岸開發的Arctic LNG 2計畫，原預計每年生產近2,000萬噸液化天然氣（LNG）。但美國財政部2023年將該計畫列入制裁名單，以懲罰俄國入侵烏克蘭，此計畫便遲遲無法全面運轉。

知情人士說，美俄正在洽談的條件，包括由Novatek提供專業技術，協助興建阿拉斯加設施，換取解除Arctic LNG 2的制裁。

資金來源成疑 律師警告制裁風險

曾任埃克森美孚工程師的瑞德爾說，資金需求不斷增加後，他發現實際出資者是Novatek。

瑞德爾說：「我辭去Polar LNG執行長，是因為俄羅斯公司Novatek提供資金，最終還掌控公司的策略方向，讓我感到不安。」

他說：「在阿拉斯加興建LNG設施，是美國極具戰略重要性的計畫。身為愛國者，我認為應採用美國技術，由美國投資人出資開發，而非俄羅斯公司。」

美俄關係近日回暖，華府仍可能支持Polar LNG。川普本月援引葛蘭姆法的豁免條款，使俄國免受經濟制裁，也和俄國總統普丁達成協議，向美國進口數百萬噸俄國柴油。

阿拉斯加 天然氣 俄羅斯 川普

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