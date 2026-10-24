油價勁揚和AI支出引憂 美股互有漲跌

OpenAI據傳已因最新一輪籌資活動熱絡度降低，調降估值目標，SK海力士（SK Hynix）也已暫時擱置旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美國首次公開發行股票（IPO）的計畫，成為人工智慧（AI）與晶片業籌資難關增加的最新例證。

2026-10-24 03:21