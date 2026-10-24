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油價勁揚和AI支出引憂 美股互有漲跌

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

布倫特原油價格攀升至4月底以來最高水準，加上市場對人工智慧（AI）支出感到憂慮，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場下跌652.82點，或1.23%，收在52215.16點。

標準普爾500指數下跌39.75點，或0.52%，收在7623.68點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌53.52點，或0.21%，收在25955.34點。

費城半導體指數上漲47.487點，或0.44%，收在10779.465點。

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