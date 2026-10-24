需求爆表 黃仁勳：AI產業缺資金

輝達執行長黃仁勳廿二日受訪時表示，記憶體晶片供應直到二○二九年都不太可能出現供過於求，但他也坦言，資金短缺正成為業者面臨的一大挑戰。這番談話凸顯人工智慧（ＡＩ）產業需求強勁與資金吃緊並存的矛盾，也觸動市場敏感神經。

近來全球晶片股在獲利了結賣壓，與逢低承接買盤之間擺盪，最新利多為黃仁勳仍對ＡＩ發展後市表達信心。

他廿二日在柏林ＧＴＣ大會期間接受ＣＮＢＣ訪問時表示，記憶體在二○二九年前都不太可能供應過剩，「關於記憶體很棒的一件事就是，你的用量總是能夠更多」。

黃仁勳也說，「如果你看基本面，新雲端（服務）的需求爆表」，這些業者的能力「超凡」，但「中間缺少的是助燃成長的營運資金。因為這麼多產業的全面ＡＩ需求實在太高，出現資金稀缺」。

黃仁勳強調需求，投資人卻可能更在意他承認的「資金稀缺」，情緒依然緊張。不過，最近ＡＩ融資環境更為緊縮，可能導致資料中心延後建設，晶片、設備和網通採購也會跟著延後，尤其，Meta上季自由現金流轉負，特斯拉也下修全年資本支出至約兩百億美元，都形同坦承籌資遭遇困難。

此外，OpenAI據傳已因最新一輪籌資活動熱絡度降低，調降估值目標，ＳＫ海力士也已暫時擱置旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美國首次公開發行股票（ＩＰＯ）的計畫，成為ＡＩ與晶片業籌資難關增加的最新例證。

英國金融時報（ＦＴ）和彭博資訊報導，OpenAI希望明年上市前募資三百億美元，但需求比以往弱，已調降籌資後的估值目標，從一點四兆美元降至一點二五兆美元，仍比OpenAI目前的八五二○億美元估值，高出近五成。

由於市場擔憂舉債驅動的ＡＩ基礎建設熱潮難以持續，且部分投資人先前幾輪投入太多，如今已經有倦意，或出現「消化不良」，寧可先觀察Anthropic的首次公開發行ＩＰＯ定價，再決定是否投資OpenAI。

此外，ＳＫ海力士廿三日也表示，已擱置ＮＡＮＤ快閃記憶體子公司思得在美掛牌的計畫，「雖然ＩＰＯ預料將減輕投資負擔、擴大股東報酬的能力，但在審視市況與股價趨勢後，已暫停評估」。