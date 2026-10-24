聽新聞
0:00 / 0:00

1分鐘看世界／瑞典Volvo由盈轉虧 再裁2,500人、股價下探歷史低點

經濟日報／ 本報訊

富豪汽車（Volvo）23日說，上季營收年減23%，且由盈轉虧，淨損57億瑞典克朗（5.75億美元），且在先前裁撤3,000人後，如今又宣布將裁員2,500人，並警告可能採取進一步措施。該公司股價應聲重挫至歷史新低。

歐元區／受法國政經動盪影響 本月 PMI 初值降至51.9

標普全球23日公布，歐元區10月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至51.9，低於9月的53.1，為6月以來的最低，也不如市場預期的52.7，反映能源價格上漲與法國政經動盪影響。

法國／莫內作品5,600萬美元落槌 刷新當地藝術品拍賣紀錄

印象派大師莫內從未展出的晚期作品《鳶尾花》，22日在巴黎蘇富比以5,000萬歐元（5,600萬美元）落槌，刷新法國藝術品拍賣紀錄，遠高於拍前3,000萬歐元的估價。買家據悉是亞洲私人藏家。

美國／兩款裝置內含海思晶片 FCC禁止輸入銷售

聯邦傳播委員會（FCC）22日宣布，禁止兩款內含華為子公司海思晶片的裝置進入美國市場，分別是一款行車記錄器和一款無線影像發射器，是FCC首度依這個7月通過的新規行使相關權力。

美國／大銀行防範安全風險 阻擋AI代理登入帳戶交易

知情人士說，摩根士丹利（大摩）等美國大銀行已開始阻擋第三方人工智慧（AI）代理登入客戶帳戶進行交易，因有報導指出，有些AI代理的行動並未經過客戶指示，已構成重大安全風險。

南韓／SK Hyper與科技公司談籌資 拚建15百萬瓩資料中心

SK集團的資料中心事業SK Hyper，正與大型科技公司及投資人洽談籌資，計劃2035年前於南韓建置總容量達15百萬瓩（GW）的資料中心，光第一階段5百萬瓩的計畫，就需投入3,500億美元。

日本／將成立小組模擬網路攻擊 降低程式語言漏洞風險

日本將成立一個團隊小組利用AI模擬網路攻擊，找出技術系統的弱點，以降低程式語言PHP漏洞造成的風險。經濟產業省大臣赤澤亮正說，「我們需從攻擊者角度思考，利用AI先發制人」。

澳洲／指標性水力發電廠成本飆 攀升11倍至160億美元

澳洲指標性再生能源計畫Snowy 2.0抽蓄水力發電廠的預估建設成本，再度攀增至222億澳幣（160億美元），已達2017年計畫宣布預估金額的11倍以上，全面運轉時間也延後至2029年底。

瑞典 Volvo 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Volvo再裁2500人！坦言大陸市場迅速萎縮 股價崩跌30%至歷史新低

Volvo宣布全球裁員2500人 因應美國關稅和中國大陸競爭衝擊

美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%、台積電ADR跌4.5%

南韓股市暴跌15%！三星、SK海力士重挫 年輕人千萬婚房基金慘腰斬

相關新聞

需求爆表 黃仁勳：AI產業缺資金

輝達執行長黃仁勳廿二日受訪時表示，記憶體晶片供應直到二○二九年都不太可能出現供過於求，但他也坦言，資金短缺正成為業者面臨的一大挑戰。這番談話凸顯人工智慧（ＡＩ）產業需求強勁與資金吃緊並存的矛盾，也觸動市場敏感神經。

威騰財報佳展望優於預期 上季營收成長55%、淨利衝上17.8億美元

威騰電子（Western Digital）上季財報和本季展望雙雙優於預期，但市場仍擔心資料中心投資熱潮能否持續，加上該公司資本支出大增、壓縮自由現金流量。

Gucci買氣冷拖累母公司 重整之路更加艱辛

Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團（Kering）營收再陷衰退。中國大陸需求低迷、北美買氣轉弱，讓開雲的重整之路更加艱難，開雲也未重申今年營收恢復成長的目標。

馬斯克砸重金 入股天舞

Semafor引述知情人士報導，馬斯克已斥資約10億美元，入股擁有CNN、CBS等事業的天舞（Skydance）。

萊雅銷售超預期 市場叫好

法國美妝集團萊雅（L'Oréal）上季銷售超越預期，主因價格較高的美髮和護膚產品在全球需求強勁。消息激勵萊雅在美國上市的ADR一度大漲9.2%。

1分鐘看世界／瑞典Volvo由盈轉虧 再裁2,500人、股價下探歷史低點

富豪汽車（Volvo）23日說，上季營收年減23%，且由盈轉虧，淨損57億瑞典克朗（5.75億美元），且在先前裁撤3,000人後，如今又宣布將裁員2,500人，並警告可能採取進一步措施。該公司股價應聲重挫至歷史新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。