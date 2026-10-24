1分鐘看世界／瑞典Volvo由盈轉虧 再裁2,500人、股價下探歷史低點

富豪汽車（Volvo）23日說，上季營收年減23%，且由盈轉虧，淨損57億瑞典克朗（5.75億美元），且在先前裁撤3,000人後，如今又宣布將裁員2,500人，並警告可能採取進一步措施。該公司股價應聲重挫至歷史新低。

歐元區／受法國政經動盪影響 本月 PMI 初值降至51.9

標普全球23日公布，歐元區10月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至51.9，低於9月的53.1，為6月以來的最低，也不如市場預期的52.7，反映能源價格上漲與法國政經動盪影響。

法國／莫內作品5,600萬美元落槌 刷新當地藝術品拍賣紀錄

印象派大師莫內從未展出的晚期作品《鳶尾花》，22日在巴黎蘇富比以5,000萬歐元（5,600萬美元）落槌，刷新法國藝術品拍賣紀錄，遠高於拍前3,000萬歐元的估價。買家據悉是亞洲私人藏家。

美國／兩款裝置內含海思晶片 FCC禁止輸入銷售

聯邦傳播委員會（FCC）22日宣布，禁止兩款內含華為子公司海思晶片的裝置進入美國市場，分別是一款行車記錄器和一款無線影像發射器，是FCC首度依這個7月通過的新規行使相關權力。

美國／大銀行防範安全風險 阻擋AI代理登入帳戶交易

知情人士說，摩根士丹利（大摩）等美國大銀行已開始阻擋第三方人工智慧（AI）代理登入客戶帳戶進行交易，因有報導指出，有些AI代理的行動並未經過客戶指示，已構成重大安全風險。

南韓／SK Hyper與科技公司談籌資 拚建15百萬瓩資料中心

SK集團的資料中心事業SK Hyper，正與大型科技公司及投資人洽談籌資，計劃2035年前於南韓建置總容量達15百萬瓩（GW）的資料中心，光第一階段5百萬瓩的計畫，就需投入3,500億美元。

日本／將成立小組模擬網路攻擊 降低程式語言漏洞風險

日本將成立一個團隊小組利用AI模擬網路攻擊，找出技術系統的弱點，以降低程式語言PHP漏洞造成的風險。經濟產業省大臣赤澤亮正說，「我們需從攻擊者角度思考，利用AI先發制人」。

澳洲／指標性水力發電廠成本飆 攀升11倍至160億美元

澳洲指標性再生能源計畫Snowy 2.0抽蓄水力發電廠的預估建設成本，再度攀增至222億澳幣（160億美元），已達2017年計畫宣布預估金額的11倍以上，全面運轉時間也延後至2029年底。