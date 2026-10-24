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美公債殖利率急轉跌破5% 專家：風險匯集激出避險買盤

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中挫跌，扭轉了全球公債價格近來的頹勢。 路透
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中挫跌，扭轉了全球公債價格近來的頹勢。 路透

美國10年期公債殖利率22日跌破5%，跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中挫跌，扭轉了全球公債價格近來的頹勢。投資人與分析師解讀，中東風險升溫、國際油價上漲、人工智慧（AI）投資疑慮加劇及法國債務憂慮等風險同時匯聚，都強化投資人的避險行為，激起公債買盤。

基準的美國10年期公債殖利率22日大跌15.8個基點至4.972%，為9月23日以來首度跌破5%，單日跌幅也是2024年8月以來最大，23日盤中則小漲4.4個基點，報4.997%。

美債價格回升也帶動亞洲公債行情23日盤中走揚，日本10年期公債殖利率一度跌9個基點至2.790%，為8月初以來最低，澳洲10年期公債殖利率滑落10個基點，成為5.15%。

美債價格近來重挫後，突然急轉走高，華爾街人士歸因於避險買盤，因為好幾個風險突然匯聚，讓準備布局Fed加碼升息與長期美債殖利率上漲的投資人措手不及，同時，若科技股賣壓加劇、高漲的燃料價格衝擊經濟與消費者荷包，將降低對Fed未來升息的機率。

美債殖利率重挫，正逢科技股大跌、布蘭特原油期貨衝破每桶116美元。PGIM信用公司全球債券主管提普說，市場遭遇好幾個壓力因素，包括中東緊張升溫、法國問題加速惡化、以及AI支出憂慮加劇，當前市場情勢反映，投資人懷疑Fed未來幾季的升息幅度是否能如預期般那麼大。

Catalyst基金固定收益資深投資組合經理人霍真泰勒指出，風險包括科技股疲弱、中東風險升高與油價上漲，這時美債看來像短期能躲藏的安全之處。

景順固定收益投資長兼共同主管沃德納說，公債殖利率近幾個月大幅攀升後，一直等待某些環節開始出問題的跡象，目前殖利率已升至極端水準，AI疑慮意味著「至少目前來看，高點已經出現」。

美債大漲的另一個原因，也可能是技術因素，因為AI發債潮近來已趨緩，緩解了美債面臨的資金排擠壓力。

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