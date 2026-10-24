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馬斯克砸重金 入股天舞

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Semafor引述知情人士報導，馬斯克已斥資約10億美元，入股擁有CNN、CBS等事業的天舞（Skydance）。

馬斯克約10億美元的投資，和Skydance其他投資人的股權投資大約同時敲定，參與者包括董事賈伯斯遺孀羅琳．賈伯斯。

由大衛艾里森（David Ellison）領軍的Skydance，本月稍以1,100億美元完成收購華納兄弟探索，將CNN、HBO等業務納入旗下。但交易完成後，市場擔心該公司近870億美元的總負債，股價持續下跌。Skydance承諾，未來三年將削減60億美元成本。

媒體大亨馬龍（John Malone）本周已經預測，馬斯克可能投資Skydance。他在紐約一場會議上，提到大衛父親、甲骨文共同創辦人賴瑞艾里森和馬斯克的交情。

馬龍說，馬斯克收購推特時，賴瑞曾提供資金；賴瑞投入Skydance的部分資金，則來自特斯拉股票。不過，馬龍當時估計的投資規模為80億至100億美元，高於如今據報的10億美元。

這項投資的影響也不只在財務。馬斯克和川普關係密切，對言論自由和媒體角色也有鮮明立場。Skydance旗下CNN和CBS已面臨政治影響的疑慮，大衛艾里森則說，兩家新聞機構將維持編輯獨立。

馬斯克 賈伯斯 CNN

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