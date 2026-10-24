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萊雅銷售超預期 市場叫好

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

法國美妝集團萊雅（L'Oréal）上季銷售超越預期，主因價格較高的美髮和護膚產品在全球需求強勁。消息激勵萊雅在美國上市的ADR一度大漲9.2%。

萊雅集團第3季（上季）同店銷售年增7.7%，達115.6億歐元（129.5億美元），增幅優於分析師預期的5.9%。專業產品部門和美妝護膚部門，銷售年增幅均達二位數百分比。

占集團整體營收逾三分之一的精品部門，上季銷售比去年同期增加7%，也高於預期的4.5%，受益於中國大陸市場對精品香水以及高端護膚產品的需求加速成長。

萊雅上季在包含中國的北亞洲地區，銷售年增7.8%，比預期高3%，表現也優於其他高端時尚與皮件品牌。其他市場方面，歐洲上季銷售年增近9%；南亞和中東地區則大增19.5%，表現最佳。

萊雅近年進一步擴大推出高檔產品，使其得以受惠於全球美容支出增加。另一方面，手頭拮据的消費者也仍然願意購買護膚產品等價格相對不高的享受。

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