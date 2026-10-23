美國運通裁減全球約5%人力 擁抱AI精簡組織

美國運通（American Express）執行長史奎瑞（Stephen Squeri）今天表示，該公司將裁減全球約5%的人力。

美國財經媒體CNBC報導，美國運通今天稍早公布第3季財報。史奎瑞告訴分析師，該公司本季認列3億3600萬美元的重整費用。這類費用通常包括員工資遣成本。截至2025年底，美國運通雇有將近7萬7000名員工。

史奎瑞指出：「我們目前動能良好，但若要加快創新，並在未來幾年勝出，就必須打造更靈活、效率更高的組織。」

他提及：「我們相信，這項措施將有助於提升營運與執行效率，並讓我們有更大的空間投資於業務優先事項。」

美國運通財務長勒凱列克（Christophe Le Caillec）告訴CNBC，這筆重整費用旨在讓公司「更精簡、更加靈活，並為人工智慧（AI）做準備」。

勒凱列克表示：「我們不希望將架構不完善的流程自動化。因此，我們現在要做的是減少管理層級、擴大管理範圍，以便在未來幾季及未來幾年推動自動化，善用AI。」