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美伊又告急！油價衝116美元 專家：行情恐停留高檔一段時間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中東石油供應風險升高，帶動國際油價23日盤中走高，布蘭特原油期貨一度衝破每桶116美元價位。 路透
中東石油供應風險升高，帶動國際油價23日盤中走高，布蘭特原油期貨一度衝破每桶116美元價位。 路透

中東石油供應風險升高，帶動國際油價23日盤中走高，布蘭特原油期貨一度衝破每桶116美元價位。美國總統川普揚言，可能對伊朗展開進一步行動，伊朗回應將打擊波斯灣多達七國的石油與民間設施作為報復，同時葉門叛軍青年運動組織持續攻擊沙烏地阿拉伯，推升美伊爆發新一輪衝突風險。

布蘭特原油12月期貨23日盤中攀揚2.7%至每桶116.32美元，本周來累計上漲超過5%，為連續第三周走高。西德州中級原油期貨23日盤中也上揚3%，報每桶102.50美元。

川普22日在白宮向記者說，美國已「擊垮」伊朗，並威脅要「再進一步」，再次強調「我們絕不能讓伊朗擁有核武」。紐約時報本周報導，美國和以色列已擬定計畫，準備在下月初美國期中選舉後，再度攻擊伊朗。

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）同日說，若美國和以色列再次發動攻擊，「我們將有更廣泛的計畫」，威脅打擊波斯灣多達七國的石油設施、海底電纜、資料中心及人工智慧（AI）設施。

而且，青年運動組織近來一再攻擊沙國。沙烏地阿拉伯國家石油公司22日據傳因警報疏散位於達蘭的總公司，並要求員工居家辦公。

彭博資訊分析，中東當前情勢與2月美伊戰爭爆發前「驚人相似」，包括雙方不斷威脅彼此、美國撤離當地外交官並將加強軍事部署，華府可能採用類似2月的劇本：一面威脅，一面採取行動，這提高美伊出現「round 2」衝突的機率。

這波衝突升溫，可能使荷莫茲海峽周邊戰事擴大。經該海峽出口原油已恢復至接近戰前水準，但成品油供應仍受限制，油輪費用也居高不下，花旗指出，由於航運瓶頸持續導致到港供應緊張，油價近期仍有上漲風險。

BOK金融證券公司交易資深副總裁基斯勒說：「最新地緣政治情勢升溫，顯示對伊朗攻擊可能加劇，推升各交割月份原油價格。」「多數交易者認為，照目前情勢看來，油價恐怕會停留在高檔一段時間。」

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