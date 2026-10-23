冒大雨夜排！蘋果首款摺疊手機iPhone Duo開賣 各地果粉排隊搶購

蘋果公司（Apple）首款摺疊手機iPhone Duo今天開賣，從倫敦、柏林，到東京，各地果粉紛紛排隊搶購。

早期評測普遍肯定iPhone Duo的設計，以及堅固且幾乎看不見的轉軸，但也指出相機功能有所取捨、應用程式尚未完全適應新螢幕，以及手機摺疊時不便快速操作等問題。

以下是路透社彙整各地門市部分果粉的評論與反應：

在倫敦門市的佛朗西斯（Paul Francis）說：「嗯，有些人覺得這很瘋狂，我自己也這麼覺得。我昨晚9時30分就在傾盆大雨中排隊，等著買新手機。蘋果推出摺疊手機這樣的新設備時，我願意冒著大雨排隊。」

同樣在倫敦門市，29歲、從事醫療行政工作的艾維斯（Patricia Alves）說：「我原本看了評測影片後有些擔心，但實際使用後發現真的很棒。預購過程確實如大家所說，是一場『浴血戰』，但我們還是買到了。」

柏林門市的果粉謝佛（Jerome Schaeffer）則表示：「價格相對偏高，而且許多軟體功能目前在歐盟還無法使用…話雖如此，這確實是一款非常出色的硬體產品。」

倫敦門市21歲學生馬法尼（Hugo Marfani）表示：「它比我想像中薄得多，使用起來、摺疊起來都很酷，而且摺疊時會發出非常清脆、令人滿意的喀噠聲。」

柏林門市的佛爾特（Patrick Wolter）指出：「我一直覺得另外帶一台平板電腦很麻煩…長遠來看，這款手機最終可能取代那些平板裝置。」

倫敦門市的21歲學生德米特（Martin Demeter）告訴路透社：「我想排隊，因為顯然庫存相當有限。如果我選擇等候，可能要到明年1月才能買到。我真的不想等到1月。」

東京門市一名考慮入手的33歲男性上班族說：「大螢幕非常適合看影片和閱讀漫畫。」