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美股早盤／四大指數下跌！科技股賣壓持續 台積電ADR逆勢漲

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美股早盤／四大指數下跌！科技股賣壓持續 台積電ADR逆勢漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股23日早盤再度下跌，前一天科技股的大跌仍然投資人內心不安。路透社
美股23日早盤再度下跌，前一天科技股的大跌仍然投資人內心不安。路透社

前一天科技股的大跌導致投資人持續不安，美股23日早盤走跌。同時，西德州原油價格也因擔心美伊衝突再起，突破每桶100美元大關。

道瓊工業指數23日早盤下跌546點，或1%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.5%和0.3%；費城半導體指數跌0.3%；台積電ADR則上漲0.5%。

微軟、Meta的科技巨頭23日早盤仍舊呈現小跌。前一天，由於交易員評估了企業巨額貸款和利率上升對人工智慧（AI）和其他科技公司的影響，許多科技股出現回檔。

CoreWeave是這些會利用巨額貸款的資料中心公司當中的代表，該公司22日股價大跌10%，23日早盤又再跌2%。晶片股23日則呈現微升，美光和超微分別上漲約1%。

美國10年期公債殖利率23日小升1個基點至4.966%，30年期殖利率則持平、2年期殖利率小跌2個基點。前一天，由於投資人將美國政府公債視為避險天堂，美債殖利率呈現大跌。

國際油價23日也上漲，進一步增加了股市壓力。西德州中級原油期貨價格上漲2.2%至每桶101.67美元，布蘭特原油期貨則上漲1.8%至115.19美元。媒體稍早報導，美國和以色列可能正在籌劃對伊朗的再度攻擊，重啟2月底以來的地區戰爭。

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