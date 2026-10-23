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憂車載感測器蒐集情報 美軍禁比亞迪進沖繩嘉手納基地

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

韓聯社今天報導，在華府將中國汽車製造商比亞迪列入其認定協助中國軍方的企業名單後，美軍出於安全考量，已禁止比亞迪電動車進入美軍駐日本空軍基地。

韓聯社引述駐日美軍官員的話報導，美方的疑慮來自車輛配備的攝影機與感測器。美方認為，這些設備可能蒐集基地內涉及安全的敏感資訊，並將相關資訊外洩。

目前無法立即聯繫上駐日美軍官員確認此事，比亞迪也未立即回應置評請求。

根據韓聯社，位於沖繩的嘉手納空軍基地自26日起，將禁止比亞迪電動車進入。韓聯社指出，基地人員、承包商、商業機構及計程車使用的比亞迪車輛，無一例外皆將受到影響。

美方於6月將比亞迪與電商巨頭阿里巴巴、網路公司百度以及汽車製造商蔚來一同列入名單，認定這些企業正在協助中國軍方。

阿里巴巴隨後向美國政府提起訴訟。中國外交部則抗議這份名單具有歧視性且不合理。

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