該抱還是該逃？AI上市熄火 投資人擔憂繁榮期即將結束

本周南韓資料中心新創業者Elice公司股票上市第一天，股價就重挫32%，在過去幾周中共有六家公司遭遇挫折，顯示投資人對人工智慧（AI）產業的展望轉壞。分析師指出，Elice上市災難再次證實投資人的思維已經從「買進所有AI」，轉變成「質疑所有AI」。

澳洲Firmus及AirTrunk公司已延後上市，英國Nscale及美國SB能源公司都面臨投資人降低股價預估的壓力，CoreWeave的公司債殖利率更飆到15%。

近年來AI類股一度全面上漲，但現在投資人已更為挑肥揀瘦。新雲端業者是供應鏈的重要部分，但現在由於投資者擔憂資金來源，工程延遲，以及營收展望不確定，已攪亂整個科技生態體系，引發半導體類股連番下跌。

新雲端業者尤其脆弱，其中最著名的是美國CoreWeave公司，曾大量舉債購買輝達的AI晶片，然後租給多家長年期客戶。股票上市18個月來的走勢，凸顯出投資人對這套策略信心大幅擺盪。去年由於輝達及投資者口頭支持，公司總市值一度接近900億美元，但現在已比頂峰水準重挫逾60%。

Firmus公司計劃的上市總值為300億美元，現在已經崩潰；Nscale計劃以類似的市值上市，也面臨投資人的高度懷疑。兩家公司在將AI算力需求與訂單轉換成實際業務的過程中，都面臨現實世界的挑戰，因為兩者所計畫的資料中心能量都只有一小部分實現。隨著資金成本升高，投資人對業者高度依賴未來營收的策略益發憂慮。

舉債成本升高，是CoreWeave最近遭遇大賣的催化劑，公司債已跌到壓力區，促使輝達執行長黃仁勳出面信心喊話；AI投資機構軟體銀行最近的信評風險，也升到近4年來的頂峰；SB能源公司是軟銀興建AI基礎設施的載具，但SB上市行動拖慢，且主管機關的審批時間也比預期長得多。

軟銀目前面臨多方面的壓力。軟銀持有最多的是OpenAI股份，而OpenAI已將上市延後到明年，於是要靠SB公市上市來籌集資金，以支持在美國AI基礎設施支出。軟銀9月發行金額空前的垃圾債，募集約110億美元，殖利率也屬空前，而軟銀的信用違約交換（CDS）價位目前是日本主要企業中最高者。

得到黑石集團支持的澳洲AirTrunk公司，計劃籌資15億美元在新加坡成立不動產投資信託，提供的殖利率約6%，但由於美國9月升息，因而將時間延後到明年。

摩根大通與高盛集團將Volta基礎設施公司的50億美元槓桿貸款的殖利率提高，因為投資人對AI相關的高風險投資要求更高的利率。

Gavekal資本公司經理人米羅諾瓦表示，「當市場牛氣十足時，沒有人在乎；而當熊氣當道時，看一切都變得黯淡。答案在於現金流量：如果流量充足，新雲端業者集資將毫無問題」。

即便激情已快速降溫，但AI硬體的需求指標依然強勁。台積電與艾司摩爾的財報及短期展望都優於預期，並表示直到2020年代結束時的需求仍高。但AI的光環效應顯然退卻，而且可能引發連鎖效應。

南韓Elice擁有政府合約，資料中心已然建成，而且業務能夠獲利，但仍然陷入困境。分析師指出，當新雲業者的人氣轉壞時，亞洲一些較小的競爭業者將承受壓力；他們仍聚焦於北美及亞洲的大型AI業者。

Anthropic上市時機及成敗，將是觀察AI榮景是否持續的關鍵。該公司已經承諾數千億美元的AI基礎設施合約，並期望上市後市值能達到1兆美元，因此維持高水準的集資成效以及支出實屬必要。