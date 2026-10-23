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印度深化與波蘭合作 盼雙邊貿易額翻倍

中央社／ 新德里23日專電

印度不斷深化和波蘭在經濟、戰略上的合作，印度外交部負責西方事務的高階官員喬治（Sibi George）表示，兩國期盼在2030年前，將雙邊貿易額翻倍，突破120億美元（約新台幣3911億元）大關。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）21日到23日訪問印度，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，雙方對外表示，兩國間沒有利益衝突，且持續深化彼此間戰略夥伴關係。

喬治在對包括中央社在內的媒體表示，莫迪與圖斯克會談的重點，聚焦在商業上的協同效應、貿易時的韌性、尖端工業等面向，也希望增加先進製造業、關鍵礦產、新興技術等領域的合作。

喬治指出，在莫迪與圖斯克的會晤中，貿易、投資、經濟合作是雙方關注的重點，至於新興的領域，包括電動車的電池、可再生能源、先進製造業等，莫迪總理也力邀波蘭企業，於「在印度製造」（Make inIndia）政策框架下，尋求在印度發展的機會。

在談到印度與波蘭經濟合作現況與未來發展時，喬治表示，莫迪與圖斯克都強調，建構具韌性的供應鏈、支持中小企業發展、創新和數位轉型等議題的重要性，他並提到，目前兩國雙邊貿易額約在63億美元（約新台幣2053億元），「雙方希望在2030年前，讓雙邊貿易額翻倍，達到120億美元的目標。」

喬治提到，這次隨圖斯克訪問印度的，有包括國防、農業、食品、製藥、醫療、重型機械、可再生能源等領域的企業代表團。

除了經濟上的合作，喬治也提到，印度和波蘭正在努力，於情報共享、關鍵礦產等敏感的領域，達成一系列戰略協議，他說：「該國和印度正努力敲定關於保護和交換機密資訊、關鍵礦產、檔案合作、文化、科學、高等教育等領域合作的協議。」

喬治指出，莫迪與圖斯克也討論了關於各方在全球安全、反恐等問題上的共識，波蘭也重申支持印度加入重組後的聯合國安全理事會。

印度 波蘭 莫迪

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