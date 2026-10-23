快訊

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日

薔琵攪局！北北基續放颱風假 金鐘獎頒獎典禮「宣布再延期」

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟反彈民生壓力卻未減 開發中國家民怨暗湧

中央社／ 倫敦／布宜諾斯艾利斯／可倫坡23日綜合外電報導

阿根廷的布宜諾斯艾利斯郊區經營五金行已6年的培瑞斯（Gustavo Raul Perez）皺著眉頭，看著他的帳簿。

自米雷伊（Javier Milei）2023年當選阿根廷總統以來，快速推動的改革讓投資人振奮，也獲得國際貨幣基金（IMF）讚賞。培瑞斯當年雖投票支持米雷伊，但他感受到的主要是生活壓力

他說：「那套經濟計畫是為少數人服務。」

路透社報導，阿根廷的通膨率已從近300%降至約33%，進口限制放寬，政府補貼也減少。然而，培瑞斯的補貨成本卻增加至原來的3倍，顧客的消費能力也縮水。

他說：「3年前還有中產階級，現在已不復存在。」

培瑞斯的經歷反映出新興經濟體普遍面臨的矛盾，那就是有助於恢復投資人信心、穩定公共財政的改革，至今仍未改善許多人的生活水準。

在摩洛哥，金碧輝煌的新辦公大樓與城市郊區民眾的失望形成強烈對比。而在斯里蘭卡，經濟危機與債務違約衝擊雖已逐漸消退，貧窮率卻仍高於危機前水準。

從奈及利亞取消燃油補貼、埃及推動民營化，到烏茲別克開放市場，多年來的改革幫助新興經濟體挺過衝擊，往往也引發民怨。民眾聽說經濟好轉，卻感受不到生活有所改善。

奈及利亞財政部長警告，若未能解決不平等問題，就像是「坐在火藥桶上」。摩洛哥中央銀行則指出，持續高漲的失業率擴大經濟表現與民眾實際感受之間的落差。

商業風險分析公司維里斯科楓園（VeriskMaplecroft）的索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）指出：「當新興市場民眾面臨食品、燃料和能源成本上漲時…這就是他們最直接的感受。」他警告，隨之而來的可能是社會動盪與不穩定。

根據該公司統計，今年全球平均公民動盪風險升至近10年來最高水準。

國際貨幣基金（IMF）與投資人長期以來一直敦促新興經濟體減少補貼、放寬匯率管制。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，俄羅斯全面入侵烏克蘭推升糧食與燃料價格，促使許多國家採取行動，包括削減支出、放寬匯率管制及升息。

Macro Hive的基哈諾-伊凡斯（Simon Quijano-Evans）指出，取消補貼與貨幣貶值會推高物價，削減支出則會壓縮民眾收入。但他表示，各國領導人「絕對別無選擇」，否則可能陷入投資流失的「深淵」。

這些改革吸引投資人回流；目前新興經濟體的經濟成長率4%左右，大約是先進經濟體的兩倍。

然而，如果民眾的憤怒導致改革停擺，這些國家面臨的損失將不僅是投資人信心下滑。改革倒退也可能阻礙投資與創造就業機會，使這些國家更難縮小與富裕國家的差距。

在摩洛哥，去年外國直接投資流入額幾乎倍增，但致命的青年抗議活動震撼全國。今年7月，數百名企圖偷渡的移民也湧入鄰近的西班牙飛地。

土木工程師沙雅（Anass Sayad）與家人在卡薩布蘭加金融城（Casablanca Finance City）散步時指出：「摩洛哥正以兩種不同的速度發展。」

他指著體育場和摩天大樓說，教育與醫療保健應獲得更多關注。政府雖已在2026年預算中提高這兩個領域的支出，但相關效益仍需要時間才能讓民眾有感。

世界銀行（World Bank）估計，未來10年，開發中國家將有12億人達到工作年齡。這也引發疑問：投資能否創造足夠的就業機會，吸納這批新勞動力？

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，儘管多年來的「努力」，但燃料與食品價格上漲，加上開發援助減少，仍為各國帶來沉重壓力。IMF呼籲加強對低收入國家的支持。

憤怒與動盪並不限於新興經濟體。生活成本壓力也已將抗議民眾推上法國、義大利與西班牙街頭。

然而，富裕國家擁有更充裕的財政資源，可以緩衝家庭受到的衝擊。在開發中國家，通膨的影響可能更為劇烈，因為食品占消費者物價指數30%至50%。相較之下，美國則約為13%至14%。

在可倫坡，街頭小販斯里雅坎蒂（Sriyakanthi）每天一大早5時前就起床，準備食材。面對成本上漲，她自行吸收部分增加的費用，把售價維持在2美元左右。

她說：「我以合理的價格販售餐點，好讓大家都吃得起。」卻又不免擔心不夠支付兒子的學費和女兒的舞蹈課費用。

斯里蘭卡或許已走出經濟危機，但對斯里雅坎蒂而言，生活似乎沒有太大改變。她說：「我們有太多開銷了。」

壓力 阿根廷 IMF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／美國期中選舉：經濟大單的民意考驗

國際小學堂／高通膨…半數美國人憂買不起食物

AI股重挫掀避險潮！日圓勁升、美債殖利率跌破5% 今年升息押注降溫

【專家之眼】從法國學潮到印度蟑螂運動 年輕人為何憤怒？

相關新聞

Volvo再裁2500人！坦言大陸市場迅速萎縮 股價崩跌30%至歷史新低

富豪汽車（Volvo）表示，由於在中國大陸銷售驟減，將再裁減2,500名人力，並警告「可能採取進一步措施」。消息拖累該公司股價應聲重挫30%至歷史新低。

風險意識升高…市場瀰漫避險情緒 費半下跌近7%、美債強勁回升

美國金融市場出現科技股大跌，公債大漲的走勢。由於Meta平台在財報會議上提出重磅級的資本支出計畫，令投資人擔憂靠舉債支撐的人工智慧（AI）基礎建設熱潮能否持久，Meta股價因而重挫7%，拖累那斯達克指數大跌2.9%；資金轉入公債避險，美國10年期公債殖利率大幅下14個基點，降到4.95%。

Gucci復甦又踢鐵板！母公司開雲營收再陷衰退 ADR重挫12%

Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團（Kering）營收再陷衰退。中國大陸需求低迷、北美買氣轉弱，讓開雲的重整之路更加艱難，開雲也未重申今年營收恢復成長的目標，ADR收盤重挫12%。

投資人「消化不良」？OpenAI新一輪募資 下修估值1.4兆到1.25兆美元

英國金融時報（FT）報導，OpenAI已將本身的估值從1.4兆美元，下修為1.25兆美元，目的是在股票上市之前，在新一輪募資中籌到300億美元。此一估值雖比目前的估值8,520億美元高出甚多，但比本月稍早時提出的估值1.4兆美元要低。

該抱還是該逃？AI上市熄火 投資人擔憂繁榮期即將結束

本周南韓資料中心新創業者Elice公司股票上市第一天，股價就重挫32%，在過去幾周中共有六家公司遭遇挫折，顯示投資人對人工智慧（AI）產業的展望轉壞。分析師指出，Elice上市災難再次證實投資人的思維已經從「買進所有AI」，轉變成「質疑所有AI」。

歐元區10月PMI降至51.9 企業活動成長放緩

根據今天公布的標普全球（S&P Global）歐元區綜合採購經理人指數（PMI），歐元區10月份企業活動仍呈現成長，但成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。