經濟反彈民生壓力卻未減 開發中國家民怨暗湧

在阿根廷的布宜諾斯艾利斯郊區經營五金行已6年的培瑞斯（Gustavo Raul Perez）皺著眉頭，看著他的帳簿。

自米雷伊（Javier Milei）2023年當選阿根廷總統以來，快速推動的改革讓投資人振奮，也獲得國際貨幣基金（IMF）讚賞。培瑞斯當年雖投票支持米雷伊，但他感受到的主要是生活壓力。

他說：「那套經濟計畫是為少數人服務。」

路透社報導，阿根廷的通膨率已從近300%降至約33%，進口限制放寬，政府補貼也減少。然而，培瑞斯的補貨成本卻增加至原來的3倍，顧客的消費能力也縮水。

他說：「3年前還有中產階級，現在已不復存在。」

培瑞斯的經歷反映出新興經濟體普遍面臨的矛盾，那就是有助於恢復投資人信心、穩定公共財政的改革，至今仍未改善許多人的生活水準。

在摩洛哥，金碧輝煌的新辦公大樓與城市郊區民眾的失望形成強烈對比。而在斯里蘭卡，經濟危機與債務違約衝擊雖已逐漸消退，貧窮率卻仍高於危機前水準。

從奈及利亞取消燃油補貼、埃及推動民營化，到烏茲別克開放市場，多年來的改革幫助新興經濟體挺過衝擊，往往也引發民怨。民眾聽說經濟好轉，卻感受不到生活有所改善。

奈及利亞財政部長警告，若未能解決不平等問題，就像是「坐在火藥桶上」。摩洛哥中央銀行則指出，持續高漲的失業率擴大經濟表現與民眾實際感受之間的落差。

商業風險分析公司維里斯科楓園（VeriskMaplecroft）的索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）指出：「當新興市場民眾面臨食品、燃料和能源成本上漲時…這就是他們最直接的感受。」他警告，隨之而來的可能是社會動盪與不穩定。

根據該公司統計，今年全球平均公民動盪風險升至近10年來最高水準。

國際貨幣基金（IMF）與投資人長期以來一直敦促新興經濟體減少補貼、放寬匯率管制。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，俄羅斯全面入侵烏克蘭推升糧食與燃料價格，促使許多國家採取行動，包括削減支出、放寬匯率管制及升息。

Macro Hive的基哈諾-伊凡斯（Simon Quijano-Evans）指出，取消補貼與貨幣貶值會推高物價，削減支出則會壓縮民眾收入。但他表示，各國領導人「絕對別無選擇」，否則可能陷入投資流失的「深淵」。

這些改革吸引投資人回流；目前新興經濟體的經濟成長率4%左右，大約是先進經濟體的兩倍。

然而，如果民眾的憤怒導致改革停擺，這些國家面臨的損失將不僅是投資人信心下滑。改革倒退也可能阻礙投資與創造就業機會，使這些國家更難縮小與富裕國家的差距。

在摩洛哥，去年外國直接投資流入額幾乎倍增，但致命的青年抗議活動震撼全國。今年7月，數百名企圖偷渡的移民也湧入鄰近的西班牙飛地。

土木工程師沙雅（Anass Sayad）與家人在卡薩布蘭加金融城（Casablanca Finance City）散步時指出：「摩洛哥正以兩種不同的速度發展。」

他指著體育場和摩天大樓說，教育與醫療保健應獲得更多關注。政府雖已在2026年預算中提高這兩個領域的支出，但相關效益仍需要時間才能讓民眾有感。

世界銀行（World Bank）估計，未來10年，開發中國家將有12億人達到工作年齡。這也引發疑問：投資能否創造足夠的就業機會，吸納這批新勞動力？

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，儘管多年來的「努力」，但燃料與食品價格上漲，加上開發援助減少，仍為各國帶來沉重壓力。IMF呼籲加強對低收入國家的支持。

憤怒與動盪並不限於新興經濟體。生活成本壓力也已將抗議民眾推上法國、義大利與西班牙街頭。

然而，富裕國家擁有更充裕的財政資源，可以緩衝家庭受到的衝擊。在開發中國家，通膨的影響可能更為劇烈，因為食品占消費者物價指數30%至50%。相較之下，美國則約為13%至14%。

在可倫坡，街頭小販斯里雅坎蒂（Sriyakanthi）每天一大早5時前就起床，準備食材。面對成本上漲，她自行吸收部分增加的費用，把售價維持在2美元左右。

她說：「我以合理的價格販售餐點，好讓大家都吃得起。」卻又不免擔心不夠支付兒子的學費和女兒的舞蹈課費用。

斯里蘭卡或許已走出經濟危機，但對斯里雅坎蒂而言，生活似乎沒有太大改變。她說：「我們有太多開銷了。」