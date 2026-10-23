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Volvo再裁2500人！坦言大陸市場迅速萎縮 股價崩跌30%至歷史新低

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Volvo宣布，將進一步裁減2,500名人力，且不排除採取其他措施。路透
Volvo宣布，將進一步裁減2,500名人力，且不排除採取其他措施。路透

富豪汽車Volvo）表示，由於在中國大陸銷售驟減，將再裁減2,500名人力，並警告「可能採取進一步措施」。消息拖累該公司股價應聲重挫30%至歷史新低。

Volvo 23日宣布，第3季（上季）營收較去年同期下滑23%，至669億瑞典克朗（67.3億美元），現金流出達90億瑞典克朗。上季淨損更達57億瑞典克朗（5.75億美元），遠不如去年同期的獲利45億瑞典克朗。

Volvo上季在中國市場營收年減近50%。執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）表示，「中國市場正快速萎縮，對西方豪華車廠而言更是如此；美國市場也充滿挑戰」。他也說，「不排除需要採取進一步措施」。

塞繆爾森坦承，他低估了中國車市的轉型速度，未來將依托中國母公司吉利的技術來競爭。富豪汽車在2010年被中國浙江吉利控股集團收購。

該車廠本月稍早已發布獲利預警，並取消發布全年財測。不過，Volvo表示，將需要進一步減支50億瑞典克朗，並進再裁減約6%人力。該車廠此前已裁員3,000人。

西方車廠近年相繼裁減人力，以因應陸廠競爭、美國關稅，以及中東衝突推高原物料成本等壓力。但Volvo受創尤其嚴重，主因中國和美國市場的電動車及插電式油電混合車銷售下滑，造成沉重打擊。

Volvo 瑞典 營收 汽車 車市

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