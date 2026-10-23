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歷經艱困的一周…亞股收盤互有漲跌 科技股收復早盤部分失土

中央社／ 香港23日綜合外電報導
亞洲股市今天收盤互有漲跌，科技股在歷經艱困的一週後，受逢低買盤帶動，成功收復早盤部分失土。與此同時，市場普遍瀰漫謹慎氣氛，傳統避險資產表現受惠。 新華社
亞洲股市今天收盤互有漲跌，科技股在歷經艱困的一週後，受逢低買盤帶動，成功收復早盤部分失土。與此同時，市場普遍瀰漫謹慎氣氛，傳統避險資產表現受惠。 新華社

亞洲股市今天收盤互有漲跌，科技股在歷經艱困的一週後，受逢低買盤帶動，成功收復早盤部分失土。與此同時，市場普遍瀰漫謹慎氣氛，傳統避險資產表現受惠。

法新社報導，自6月人工智慧（AI）相關公司股價創下歷史新高以來，市場擔憂這些企業估值過高、其在基礎設施及硬體方面的龐大支出恐無法帶來獲利，加上近期相關企業的服務成本不斷攀升，導致其股價重挫。

此外，伊朗戰爭推升油價突破每桶100美元，加劇通膨，迫使多國央行升息，並使政府借貸成本攀升至數十年來高點。

不過，科技股遭到拋售之際，資金轉而流入在AI熱潮中長期被冷落的工業類股，道瓊工業指數本週上揚，反觀那斯達克指數與標普500指數則雙雙下跌。

美股普遍收黑，其影響在亞股早盤持續發酵，但隨著交易時間推進，部分市場逐步回升。

首爾股市先前是AI熱潮主要受惠者，近期則是領跌，今天開盤後跌幅超過2%，但隨後反彈，終場收高。香港、上海、雪梨及雅加達股市也上漲。

科技股占比高的東京日經225指數收盤下跌，但跌幅遠低於早盤。威靈頓及馬尼拉股市也下挫。由於颱風薔琵逼近台灣，台北股市今天休市。

亞股 科技股 通膨 美元 AI

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