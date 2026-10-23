立陶宛台商會首辦商貿論壇 聚焦市場拓展與金融支持

立陶宛台灣商會聯合會21日在維爾紐斯舉行「台立商業與貿易論壇」，聚焦雙邊市場拓展與貿易融資討論。台商會會長葉緯表示，台立雙方已有良好的合作基礎，接下來應將民間友好關係轉化為實質貿易成果。

論壇邀請立陶宛創新署及投資局、台杉投資、技嘉科技與台灣有商業往來的立陶宛企業代表，透過專題討論、企業經驗分享及商業融資議題交流，探討雙邊貿易與投資的發展機會，吸引對雙邊經貿有興趣的台立企業參與。

駐立陶宛代表王雪虹致詞表示，台灣與立陶宛雙邊貿易逐步成長，2025年貿易額較2024年成長逾4成，展現台立經貿關係持續深化，也為雙方擴大企業交流與投資佈局奠定良好基礎。王雪虹肯定並感謝立陶宛台灣商會籌辦論壇延續動能，持續強化雙邊夥伴關係，開創更多合作商機。

立陶宛台商會會長葉緯是Fortress Group創辦人，為台灣最早赴立陶宛投資的企業家之一。他在會後接受中央社訪問表示，台灣與立陶宛發展雙邊關係已有數年，雙方政策方向相對明確，但實質貿易推展仍有需要改善之處，因此希望藉由論壇，讓有實際往來經驗的台立企業分享成功經驗與遭遇的困難，進一步討論如何促進商業合作。

他指出，這次論壇特別安排金融議題討論，原因是貿易與投資除了需要市場機會，也需要金融服務支持。台灣與立陶宛相距8000多公里，跨國交易涉及資金調度及供應鏈運作，企業尤其需要短期融資協助。若能提供適當金融支持，將有助企業克服貿易過程中的資金需求，促進雙邊往來。

針對企業進入彼此市場面臨的挑戰，葉緯表示，論壇討論歸納出幾項重要課題。首先，如何將台立雙方的友好關係轉化為實際商業成果，仍需要更多努力；其次，雙方都需要加強市場推廣，不僅要推廣產品，也要讓企業及消費者更認識對方市場。

他指出，立陶宛企業若要進入台灣市場，需要更深入了解台灣的市場特性。另一方面，企業拓展海外市場也需要投入行銷資源，相關經費往往是企業面臨的限制。此外，無論從事哪個產業，企業都可能有短期供應鏈金融需求，未來應進一步強化金融服務，協助台立企業擴大貿易。

對於台灣企業赴立陶宛投資或拓展業務的機會，葉緯認為，台商不應只將立陶宛視為人口約280萬的單一市場，而應將其視為進入歐盟及中東歐市場的門戶。

他表示，立陶宛的地理位置有利企業連結北歐及中東歐市場，台商若計畫拓展歐洲業務，可將立陶宛納入布局考量，從當地市場出發，進一步探索其他歐洲國家的商機。