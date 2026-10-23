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投資人「消化不良」？OpenAI新一輪募資 下修估值1.4兆到1.25兆美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
FT報導，OpenAI力拚明年上市前募資300億美元，卻因部分投資人嫌貴，已將估值目標從1.4兆美元降至1.25兆美元，這輪募資的熱絡度降低。美聯社
FT報導，OpenAI力拚明年上市前募資300億美元，卻因部分投資人嫌貴，已將估值目標從1.4兆美元降至1.25兆美元，這輪募資的熱絡度降低。美聯社

英國金融時報（FT）報導，OpenAI已將本身的估值從1.4兆美元，下修為1.25兆美元，目的是在股票上市之前，在新一輪募資中籌到300億美元。此一估值雖比目前的估值8,520億美元高出甚多，但比本月稍早時提出的估值1.4兆美元要低。

這輪募資協商已進入最後階段，但仍在進行，條件可能調整；由於市場擔憂舉債驅動的AI基礎建設熱潮難以持續，導致美國科技股湧現賣壓，因此投資者抵制OpenAI主張的1.4兆美元估值。

熟悉此事的人士表示，客戶的需求已不如以往。一些投資者在OpenAI前幾輪募資行動時已經投入鉅資，現在覺得「消化不良」。OpenAI於2025年3月曾募資400億美元，今年3月又募到1,220億美元的空前金額。另外Anthropic今年也募到近1,000億美元。

一些投資者表示，他們寧願先觀察Anthropic今年稍晚時股票上市的定價情況如何，再決定是否投資OpenAI。

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