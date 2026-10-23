Volvo宣布全球裁員2500人 因應美國關稅和中國大陸競爭衝擊

瑞典富豪汽車（Volvo Cars）今天表示，受美國關稅和中國品牌競爭激烈影響，導致第3季出現赤字，將在全球裁員約2500人，持續在極其艱困的環境中營運。

法新社報導，中國吉利集團握有多數股權的富豪汽車公布，第3季營收為669億瑞典克朗（約新台幣2184億元），較去年同期驟降近23%。

富豪汽車上季由盈轉虧，淨損達57億克朗，相較下去年同期淨利為45億克朗。

富豪汽車執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）發表聲明說：「我們持續在極其艱困的環境中營運，這些強大的外部挑戰包括去全球化、超強競爭（hypercompetition）以及氣候變遷。」

富豪汽車對此宣布一項規模50億克朗的新撙節計畫，擬透過「自然減員和提供員工離職補償方案」，在瑞典裁撤約2000個職位，並於全球其他地區再裁員500人。

塞繆爾森認為：「我們確信我們擁有正確的長期策略因應這些挑戰。然而在短期內，面對銷量銳減，我們需透過額外的果斷行動來強化轉型計畫，降低我們的損益兩平點並改善現金流，進而強化我們的抗風險能力。」