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匈牙利加強電池廠監管 撤銷韓商許可環境審查趨嚴

中央社／ 布拉格23日專電

匈牙利境內亞洲電池電動車產業的投資案，正面臨日益升高的環境監管壓力。近期，南韓電池材料業者DongwhaElectrolyte的工廠整合環境使用許可遭撤銷；中國電池製造商寧德時代（CATL）及恩捷新材料也面臨安全與環境評估的疑慮。

匈牙利近年積極吸引亞洲電池及汽車製造商投資，將自身定位為歐洲重要的電動車供應鏈生產基地，相關投資帶來就業機會及稅收，也使製造業與出口對汽車及電池產業的依賴程度提高。

「匈牙利今日報」（Hungary Today）報導，匈牙利前任政府曾透過「特殊經濟重要性項目」等措施，加速部分電動車供應鏈投資案的行政審查與核准程序。然而，隨著相關投資規模擴大，投資案的環境影響評估與監管要求也日益受關注。

南韓電池材料業者Dongwha Electrolyte位在索斯庫特（Sóskút）工廠的整合環境使用許可，近期遭匈牙利環境主管機關撤銷，原因包含原許可審查程序不符規定，以及地下水保護、廢水處理和噪音管制等方面存在缺失。

匈牙利內政部長兼當地選區國會議員波斯法伊（Gábor Pósfai）表示，撤銷許可不代表工廠永久關閉，但業者若要恢復營運，須重新準備文件並接受審查。

當地市政當局及索斯庫特公民圈協會（Sóskút CivilCircle Association）提出上訴後，主管機關重新檢視相關許可，決定撤銷這座工廠於2025年12月取得的整合環境使用許可。

主管機關認為，原審查機關在核發許可時，未正確評估工廠的生產規模及相關法規要求。這座工廠預計每年生產2萬3500公噸電池電解液，依法應單獨進行環境影響評估，不應與既有的有害廢棄物回收許可合併處理，其中包括溶劑N-甲基吡咯烷酮（NMP）的回收作業。

主管機關另指出，相關審查在地下水保護、廢水處理、廠房設備技術，以及噪音與振動控制等方面也存在缺失。

除此之外，中國電池製造商寧德時代（CATL）在德布勒森（Debrecen）的工廠，也因水資源、能源消耗及地下水風險受到關注。中國電池材料商恩捷新材料（Semcorp）在當地的投資案，則面臨環境評估與安全疑慮。

中國電動車製造商比亞迪（BYD）在賽格德（Szeged）興建的歐洲乘用車工廠，也受到土地使用、地下水抽取及交通排放等議題的檢視。

報導分析，若環境許可遭撤銷導致停產或延誤，除可能增加業者的營運成本，也可能影響下游電池及整車製造商的生產安排。另一方面，匈牙利如何兼顧環境保護、法規執行與外資投資穩定性，也將成為後續政策的重要考驗。

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