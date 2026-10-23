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油價補貼快撐不住？日本政府擬最快12月縮手 汽油每公升恐漲至180日圓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
原油價格居高不下，日本政府為將全國普通汽油平均售價維持在每公升約170日圓（約新台幣35.5元），每月須支出數十億美元。路透
原油價格居高不下，日本政府為將全國普通汽油平均售價維持在每公升約170日圓（約新台幣35.5元），每月須支出數十億美元。路透

日本執政黨官員周五透露，高市政府考慮最快12月起縮減汽油補貼，因油價居高不下、補貼支出龐大，經費恐不敷使用。

美國和以色列對伊朗開戰後，油價飆升，日本政府3月推出這項緊急措施，減輕家庭和企業的負擔。

原油價格居高不下，日本政府為將全國普通汽油平均售價維持在每公升約170日圓（約新台幣35.5元），每月須支出數十億美元，很快就耗盡6月通過3.1兆日圓的追加預算。

官員說，政府和執政聯盟正討論一項提案，逐步減少每周支付給燃料經銷商的補貼，讓汽油平均零售價在12月升至每公升約175日圓，明年1月再升至180日圓。

減少油價補貼之議，正值首相高市早苗計劃從明年4月起，調降食品和飲料消費稅之際。一位知情人士說：「消費稅開始調降後，家庭的經濟壓力就會減輕。我們希望到那時，能盡量減少汽油補貼。」

日本政府也已開始考慮其他措施，減輕能源價格上漲對家庭的衝擊，包括可能恢復9月到期的天然氣和電費補貼。

油價 日圓 汽油 日本

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