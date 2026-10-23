逾2,000美元也排隊搶購！蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 將考驗供貨

蘋果首款折疊手機iPhone Duo周五開賣，逾2,000美元的售價照樣吸引排隊買氣，官網預購訂單已排到明年1月底交貨。不過，供貨吃緊、相機功能和App支援仍有不足，首波熱潮能否延續，仍待考驗。

彭博和路透報導，雪梨蘋果門市周五上午8時開門前，已有消費者排隊；紐約第五大道旗艦店周四傍晚，也有數十名消費者等候。亞洲和澳洲其他門市同樣出現排隊人潮。

蘋果、零售商和電信業者近年備貨較充裕，多數訂單可透過宅配或預約取貨完成，門市排隊已不常見。但Duo預購供貨有限，想在首日入手、又未搶到預購的消費者，只能到店碰運氣。蘋果僅保留少量現貨供現場購買。

預購交期延至明年1月 高價仍吸引買氣

Duo上周五開放預購後，短短幾分鐘內，預估交貨時間就延至明年1月底。蘋果形容，消費者反應「熱烈得超乎想像」。部分較早下單的買家，原訂明年1月出貨，如今已提前至11月或12月。

Duo的2TB頂規版本售價高達3,199美元，創主流智慧手機售價之最，但首批買家、轉賣者和蘋果愛好者仍展現購買意願。

48歲工程師Simon Krishnan在雪梨花3,899澳元（2,734美元）買下512GB版本。他說：「對我來說，這有點像奢侈品，因為實在太貴了。但我想，人生苦短。」

Duo是iPhone問世近20年來，單一機種最大的設計變革。iPhone約占蘋果營收一半，這款新機也成為新任執行長特納斯上任初期的考驗。他原任硬體主管，9月接任執行長後不到一周，就發表Duo。

蘋果雖非第一家推出折疊手機的業者，仍希望以更成熟的產品吸引自家用戶。首波買氣也讓這次上市有別於近三年前Vision Pro頭戴裝置反應平淡的情況，再現早年iPhone供不應求的盛況。

折痕不明顯獲肯定 相機和App仍有不足

不過，首批評測褒貶不一。評測者肯定Duo的設計、堅固的轉軸，以及不明顯的螢幕摺痕。折痕長期是摺疊手機的缺點，也可能讓消費者打消購買念頭。

但Duo未配備望遠鏡頭，部分第三方App也尚須配合新的螢幕尺寸調整。評測者另指出，手機折起後，處理日常各種簡單操作，反而不如一般iPhone順手。

長期評論蘋果產品的Daring Fireball部落格作者John Gruber寫道：「試用Duo一周很有趣，但感覺像是試用了一款設計極為完善的原型機，還不是我會想買來隨身使用的成品。」

以MKBHD聞名的科技評論者Marques Brownlee則說，如果只是傳訊息、使用社群媒體和偶爾上網，一般用戶可能不適合買Duo；但若不在意2,000美元的價格，也喜歡這種設計，經過摸索、習慣沒有臉部辨識後，這支手機用起來真的很好玩。

供貨成下一關 IDC看好明年登折疊手機龍頭

蘋果向路透表示，各國現場供貨情況不同。美國、澳洲、加拿大、墨西哥，以及英國和歐洲多數地區只有少量現貨；中國大陸、法國、香港、印度和日本則僅供已在網路下單的買家取貨。澳門只接受現場購買，社群貼文和媒體報導顯示，門市開門前數小時就有人排隊。

Duo採用先進轉軸和新螢幕技術，生產難度高，目前也僅由中國大陸少數工廠製造。相較之下，蘋果近年已將一般iPhone生產擴及印度等地，有助增加供貨。

市調機構IDC副總裁Francisco Jeronimo說，折疊手機已推出多年，但普及程度仍遠不及一般智慧手機，蘋果加入可能吸引更多消費者。

IDC預估，蘋果今年將占折疊手機市場銷售額44%、出貨量31%，明年則可望在銷售額和出貨量雙雙居冠。

Jeronimo說，蘋果已讓人信服這種手機設計，接下來的考驗，是能否讓產品更容易買到、吸引消費者採用，為智慧手機市場開啟持久的新局。

蘋果預定11月2日公布財報，但上季在9月底結束，不會納入Duo銷售，只會反映9月18日上市的iPhone 18 Pro和Pro Max最初買氣。彭博先前報導，入門款iPhone和更新版Air將延至明年開賣，改變往年上市節奏，以分散全年營收。

澳洲雪梨一家蘋果門市外出現排隊等候購買iPhone Duo的盛況。路透

蘋果股價表現優於大盤。/擷自路透

上海靜安蘋果門市首位購得新機的顧客和新款 iPhone Duo 拍照留念。路透