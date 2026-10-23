發生什麼事？美國10年期公債殖利率跌破5% 跌幅兩年多最大

美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑，扭轉了全球公債價格近來的頹勢，投資人與分析師認為，原因是中東風險升溫、國際油價上漲、對人工智慧（AI）投資報酬的疑慮加劇及法國債務憂慮等風險同時匯聚，強化了避險買盤。

基準的美國10年期公債殖利率大跌15.8個基點至4.972%，為9月23日以來首度跌破5%，單日跌幅也是2024年8月以來最大。對聯準會（Fed）決策較敏感的2年期公債殖利率，也跌13.9個基點至4.667%，較長期的30年期公債殖利率下挫12.2個基點，收5.287%。

美債價格回升也帶動亞洲公債行情23日盤中走揚，日本10年期公債殖利率一度跌9個基點至2.790%，澳洲10年期公債殖利率滑落10個基點，報5.15%。

華爾街其他人士也尋求解釋為何美債價格在近來重挫後，會突然急轉走高，歸因於避險買盤使然，因為好幾個風險突然同時匯聚，讓準備布局Fed加碼升息與長期美債殖利率上漲的投資人措手不及。

多重風險匯聚 觸發避險買盤

美債殖利率重挫，正逢科技股大跌、布蘭特原油期貨衝破每桶113美元。PGIM信用公司全球債券主管提普（Robert Tipp）說，市場遭遇好幾個壓力因素，包括中東緊張升溫、法國問題加速惡化、以及AI憂慮加劇。

Catalyst基金固定收益資深投資組合經理人霍真泰勒（Larry Holzenthaler）認為，這是美國公債近來首度擁有避風港地位，投資人遭遇的風險包括科技股疲弱、中東風險升高與油價上漲，這時美債看來像短期能躲藏的安全之處。

ClientFirst策略公司總裁高柏格（Mitch Goldberg）說，「人們突然被AI相關企業發行的債券金額嚇到，看到利率走高，希望持有能安穩到期的資產」。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日表示，雖然新雲端服務的需求「爆表」，但資金稀缺。

AI發債潮趨緩 緩解美債壓力

此外，美債先前的賣壓也吸引了一些低接買盤，而且若科技股賣壓加劇、高漲的燃料價格衝擊經濟與消費者荷包，Fed的升息展望也充滿變數。提普說，當前市場情勢反映，投資人懷疑Fed未來幾季的升息幅度是否能如預期般那麼大。

美債大漲的另一個原因，也可能是技術因素，因為AI發債潮近來已趨緩，緩解了美債面臨的資金排擠壓力。