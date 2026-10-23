投資人嫌貴、不再搶進 OpenAI新一輪募資估值下修至1.25兆美元
OpenAI力拚明年上市前募資300億美元，卻因部分投資人嫌貴，已將估值目標從1.4兆美元降至1.25兆美元。科技股重挫、AI支出疑慮，加上投資人想先看Anthropic上市表現，都讓這輪募資不如以往熱絡。
英國金融時報和彭博引述知情人士報導，募資協商已進入最後階段，但仍在進行，條件可能調整。1.25兆美元估值仍比目前的8,520億美元高近五成。
OpenAI今年3月以含募資款的8,520億美元估值，完成創紀錄的1,220億美元募資；去年3月也曾籌得400億美元。競爭對手Anthropic今年則已募得近1,000億美元。
投資人不再搶進，有人等Anthropic上市
金融時報取得的文件顯示，摩根士丹利和舊金山科技投資基金Dragoneer，先前向摩根士丹利私人財富管理客戶推介這輪投資，提出的募資前估值為1.4兆美元。
多位熟悉這項募資安排的人士說，客戶需求比以往弱。一位知情人士說：「完全沒有人爭相搶進。OpenAI先前每次來募資，都掀起狂熱，這次卻反應冷淡。」
部分知情人士說，投資人先前幾輪投入太多，如今已有倦意，或出現「消化不良」。另有投資人向金融時報表示，寧可先觀察Anthropic的IPO定價，再決定是否投資OpenAI。
Anthropic預計下月上市，市場正密切關注投資人接受程度。本周Meta和特斯拉財報表現不一，再度引發市場對AI支出是否過大的擔憂，拖累科技股。
Coatue和阿聯資金洽談參與 募資規模仍有變數
知情人士說，Coatue正洽談和其他投資人共同主導這輪募資。OpenAI也和多家阿拉伯聯合大公國投資基金洽談，其他接洽對象包括貝萊德。
金融時報報導，這項交易也將給予OpenAI優先權，承購阿聯合作夥伴開發的新增算力。
OpenAI要求潛在投資人在10月30日前承諾出資，最終募資金額仍視投資人意願而定，可能低於300億美元。
這輪資金將用於銜接OpenAI上市前的資金需求。一位接近該公司的人士向金融時報說，IPO可能在明年上半年進行，但尚未定案。彭博則報導，OpenAI以專注AI安全工作為由，將上市計畫延至明年。
同時投資OpenAI和Anthropic的洛克斐勒全球家族辦公室投資長張致銘（Jimmy Chang）說，兩家公司上市的不確定性，正影響整體美股。他說：「市場需要看到一場成功的IPO，而這些公司需要資金。」
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