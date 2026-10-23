費半為何重摔6.7%、黃仁勳說了什麼？六重點一次看

AI股賣壓從美國延燒亞洲。費城半導體指數周四重挫6.7%、台積電ADR下跌4.5%後，南韓Kospi指數周五開盤也跌2.8%。市場不只追問AI投資何時回本，更擔心支撐建設熱潮的資金能否接得上。黃仁勳雖強調需求旺盛，卻也坦言新型雲端業者缺乏營運資金，牽動市場最敏感的神經。

一、韓股跌2.8% 資金轉進公債和日圓

南韓Kospi指數周五盤中下跌2.8%，可能創4月以來最低收盤水準。MSCI亞洲股市指標連續第二天下跌，回到7月附近水準。那斯達克100期貨則下跌0.1%。

美國公債大致守住前一日漲幅，10年期殖利率報4.96%。日本和澳洲公債也上漲，日圓在亞洲早盤升值0.4%至每美元156.20日圓，升幅居主要貨幣之冠。布蘭特原油則仍接近每桶113美元，能源供應疑慮未退。

美股周四，費半下跌6.7%，創6月23日以來最大單日跌幅；那斯達克100下跌2.9%，那斯達克綜合指數下跌2.6%。

輝達跌4.4%、美光跌6.3%、晟碟跌8.5%，英特爾和超微跌約8%。科林研發（Lam）重挫11.8%，光通訊業者Coherent和Lumentum分別下跌12.5%和11.5%，賣壓遍及AI資料中心供應鏈。

不過，資金並未全面撤出股市，部分轉進配息的民生消費和公用事業類股。台股周五則因颱風休市。

二、黃仁勳說：需求很強，但支應成長的錢不夠

黃仁勳周四在柏林GTC大會期間受訪，仍看好新型雲端業者，說需求「強勁得驚人」，這些業者的能力也很出色。

但他接著指出，缺少的是「支應成長所需的營運資金」。AI很多領域需求都很強，使資金供給吃緊，「資金需求遠超過可取得的資金」。他也說，這個問題終將解決。

黃仁勳另向CNBC表示，不認為2029年會出現記憶體供過於求，並強調高頻寬記憶體（HBM）未來多年仍會使用，輝達也將持續大量採用低功耗記憶體。

費半重挫同時受到財報、融資和市場情緒影響，不能全歸咎於黃仁勳談話。

三、為什麼需求旺盛 還是讓市場不安？

新型雲端業者須先買晶片、建機房，再出租算力收款。前期支出得靠股東出資、借款或客戶預付款支應，訂單不等於隨時可用的現金。

黃仁勳強調需求，市場卻可能更在意他承認的資金缺口：融資若更貴、更難取得，資料中心可能延後建設，晶片、設備和網通採購也會跟著延後。

瑞穗交易部門分析師Daniel O'Regan指出，資本市場正更嚴格挑選AI投資，尤其仰賴外部融資的企業。很多資料中心支出靠發債和股權資金支撐，融資若受限，就可能影響資本支出計畫。

CoreWeave周四再挫10%，比輝達跌得更深，反映市場對這類融資風險的戒心。

四、Meta多花錢、特斯拉少花錢 為什麼都跌？

Meta下跌7%。該公司營收強勁，卻上修全年資本支出預估中間值，自由現金流量也轉負，讓市場擔心AI成長所需資金持續增加。

Meta另計劃新增無表決權股票，為日後股權募資提供空間。但新增股票類別本身，不等於已完成募資。Needham分析師Laura Martin預估，Meta可能在明年上半年靠股票和舉債籌集約1,000億美元。

特斯拉則下修全年資本支出至約200億美元，股價仍跌3.1%，因為市場擔心，少花錢可能代表機器人、無人計程車等新事業進度較慢。

兩者指向同一個問題：多花的錢能否帶來回報？少花的錢會不會耽誤成長？

不過，摩根大通和StoneX分析師認為，特斯拉支出可能只是遞延，不能直接認定長期AI投資已縮手。

五、科林研發財報過關 為什麼仍跌近12%？

科林研發營收和獲利優於預期，展望卻未滿足市場期待。該公司也說，短期供應鏈限制影響截至12月這一季的營收展望。

設備採購又是觀察未來產能和需求的重要指標，設備商展望缺乏驚喜，容易使市場重新評估整條供應鏈。

六、公債殖利率降了，為什麼救不了晶片股？

美國公債上漲，反映避險需求，也顯示投資人開始擔心，AI投資放慢可能拖累經濟成長。若企業獲利預期下修，基準利率下降的好處，仍可能被抵銷。

公債殖利率降低，也不代表高負債AI業者能更便宜借到錢。債權人若要求更高信用利差，企業實際舉債成本仍可能上升。

Pepperstone策略師Dilin Wu指出，市場焦點正從質疑AI投資回報，轉向保住本金。法國市場動盪、中東衝突和高油價，又進一步推升避險需求，交易員也降低對聯準會今年再升息的預期。

下周微軟、亞馬遜和Alphabet財報，加上聯準會利率決策，將是下一輪考驗。市場要看的不只是企業是否繼續加碼AI，更是現金流量能否支應投資、客戶能否付款，以及供應鏈能否如期交貨。