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馬斯克通訊媒體雙布局 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億美元入股Skydance

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上已表示，將建置地面網路，在SpaceX和星鏈獲准營運的地方，擴大通訊涵蓋範圍。路透
馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上已表示，將建置地面網路，在SpaceX和星鏈獲准營運的地方，擴大通訊涵蓋範圍。路透

馬斯克正擴大通訊和媒體版圖。彭博報導，SpaceX正洽租至少8萬個美國基地台站，力拚成為美國第四家全國性行動通訊業者；Semafor則報導，馬斯克已斥資約10億美元，入股擁有CNN、CBS等事業的Skydance。

彭博引述知情人士報導，SpaceX正和至少一家大型行動通訊基礎設施業者洽談，其中包括基地台業者皇冠城堡（Crown Castle）。該公司和美國電塔（American Tower）、Vertical Bridge，都是美國主要基地台業者。

Crown Castle執行長Chris Hillabrant周三在財報電話會議上，被問到是否正和SpaceX、亞馬遜或其他衛星通訊業者洽談租約時說：「你可以假定，我們和各方都在談。」但他不願透露個別客戶細節。

彭博報導相關洽談後，Crown Castle盤後股價一度大漲10%；AT&T、威瑞森和T-Mobile US則因新競爭疑慮，股價均大跌約5%。

行動通訊網路仰賴遍布各地的基地台天線傳送訊號。電信商通常向基地台業者承租空間，安裝自家設備，因為設施可由多家業者共用，比自行持有和維護更划算。SpaceX相關交易的金額可能達數十億美元。

馬斯克已公開表明，要從零打造獨立的行動通訊業者。SpaceX近日買進低頻頻譜，也已獲美國聯邦通信委員會（FCC）批准，發射1.5萬枚可直接向手機提供服務的衛星。地面基地台則是建立穩定通訊連線的另一項關鍵設施。

馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上說，該公司將建置地面網路，在SpaceX和星鏈獲准營運的地方，擴大通訊涵蓋範圍。透過發射衛星和收購頻譜，Starlink Mobile將朝成為美國主要行動通訊業者邁進。

SpaceX也計劃利用家用網路設備，向用戶安裝地點周邊發送行動通訊訊號。不過，研究機構MoffettNathanson指出，這些設備的位置取決於用戶住在哪裡，未必符合網路完整覆蓋的需要。

據報投資Skydance，資金和媒體影響力受關注

Semafor引述知情人士報導，馬斯克約10億美元的投資，和Skydance其他投資人的股權投資大約同時敲定，參與者包括董事賈伯斯遺孀羅琳．賈伯斯。

由大衛．艾里森（David Ellison）領軍的Skydance，本月稍以1,100億美元完成收購華納兄弟探索，將CNN、HBO等業務納入旗下。但交易完成後，市場擔心該公司近870億美元的總負債，股價持續下跌。Skydance承諾，未來三年將削減60億美元成本。

馬斯克入股的消息一度帶動Skydance股價走高，隨後反轉，收盤下跌1%。

媒體大亨馬龍（John Malone）本周已預測，馬斯克可能投資Skydance。他在紐約一場會議上，提到大衛父親、甲骨文共同創辦人賴瑞．艾里森和馬斯克的交情。

馬龍說，馬斯克收購推特時，賴瑞曾提供資金；賴瑞投入Skydance的部分資金，則來自特斯拉股票。不過，馬龍當時估計的投資規模為80億至100億美元，高於如今據報的10億美元。

這項投資的影響也不只在財務。馬斯克和川普關係密切，對言論自由和媒體角色也有鮮明立場。Skydance旗下CNN和CBS已面臨政治影響的疑慮，大衛．艾里森則說，兩家新聞機構將維持編輯獨立。

馬斯克掌握社群平台X，賴瑞的甲骨文也持有TikTok美國事業股權。入股Skydance，還讓馬斯克透過電影、影集和體育直播等內容業務，在好萊塢取得一席之地。

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