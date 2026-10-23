小股東反彈 重複上市踩煞車 SK海力士取消Solidigm赴美IPO

曾被認為將被手機搶走的Z世代，竟成了電影院最熱情的觀眾。2026年，兩部沒有巨星、沒有超級IP的低成本恐怖片，靠著20多歲的YouTuber導演逆襲票房。更令人意外的是，過去被視為戲院殺手的TikTok，竟可能成為票房推手。年輕人為什麼又願意花錢走進電影院？答案藏在好萊塢始料未及的3個轉變。

2026-10-23 07:17