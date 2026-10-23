今晨國際頭條一次看／AI巨頭資金壓力浮現 PHP漏洞掀全球駭攻潮
「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。
華爾街日報
Meta’s Hunt for AI Capital Strikes a Raw Nerve on Wall Street
摘要
Meta透露可能籌措更多資金支應龐大AI投資，引爆市場對科技巨頭資金需求的疑慮。Meta週四重挫7%，市值蒸發1240億美元，那斯達克跌2.6%。投資人也轉進美國公債，AI基礎建設相關股票普遍走低。
為何重要
市場開始從追逐AI成長，轉而檢視巨額投資能否帶來相稱回報，資金成本已成科技股新的壓力來源。
華盛頓郵報
川普猛攻郵寄投票 更多民主黨選民改赴現場投票
More Democrats are voting in person after Trump’s threats about mail ballots
摘要
期中選舉前的提前投票資料顯示，愈來愈多美國選民、尤其民主黨支持者，從郵寄選票轉向現場提前投票或投票箱。8州中有6州郵寄選票申請量低於上屆期中選舉；威斯康辛首日現場提前投票逾5.5萬人，比4年前增加65%。
為何重要
川普限制郵寄投票的政策雖遭法院阻擋，相關爭議仍改變選民投票方式，可能重新塑造11月期中選舉的投票模式。
金融時報
OpenAI估值目標降至1.25兆美元 曾開價1.4兆美元
OpenAI trims valuation target to $1.25tn after pitching higher price
摘要
OpenAI在最新募資案中把目標估值由本月稍早提出的1.4兆美元降至1.25兆美元，仍比目前8520億美元估值高近五成。公司希望募得300億美元，作為預計2027年上半年上市前的過渡資金，但部分投資人興趣較以往降溫。
為何重要
即使是AI龍頭也開始遭遇投資人對估值與龐大資金需求的質疑，反映AI投資熱潮正面臨更嚴格的回報檢驗。
衛報
伊朗警告美以若再攻擊 將打擊波斯灣多國石油與AI設施
Iran threatens to strike oil and AI facilities across Gulf if US and Israel renew attacks
摘要
伊朗最高國家安全會議秘書雷扎伊警告，美國與以色列若再度攻擊伊朗，德黑蘭可能打擊波斯灣最多7國的石油設施、海底電纜、資料中心與AI設施。另一名高層顧問稱，下次衝突將「沒有紅線」，戰事範圍也可能擴大。
為何重要
若美以再次對伊朗動武，衝突可能直接波及波斯灣能源與數位基礎設施，進一步衝擊油價及全球供應鏈。
路透
PHP漏洞引爆全球駭攻潮 企業政府急修補系統
Hacking attempts surge as companies, governments rush to patch PHP flaws
摘要
PHP重大漏洞公開後，全球企業與政府急忙修補系統，駭客攻擊嘗試也迅速暴增。Cloudflare表示，漏洞公布前10小時僅數千次利用嘗試，公布後45分鐘增至數萬次、2小時達數十萬次，之後已突破數百萬次；日本、芬蘭等國部分網路服務暫停。
為何重要
PHP支撐大量政府與企業網站，攻擊者與防禦方又同時運用AI加速行動，使修補速度直接成為全球資安風險的關鍵。
美聯社
PHP爆重大漏洞 全球約7成網站面臨風險
What to know about the AI-detected security bug impacting wide swaths of the internet
摘要
廣泛用於網站開發的PHP出現兩項重大安全漏洞，攻擊者可能不需密碼就遠端控制伺服器。PHP支撐全球約70%網站，英國、芬蘭與日本部分政府網站及服務已受影響。漏洞至少自2024年便已存在，AI則協助找出實際攻擊方式及測試修補方案。
為何重要
漏洞涵蓋範圍極廣，也凸顯AI同時加快漏洞發現、修補與攻擊能力，讓全球網站面臨更短的資安應變時間。
（本文與AI協作）
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