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AI股重挫掀避險潮！日圓勁升、美債殖利率跌破5% 今年升息押注降溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四升值0.8%至156.86日圓。路透
日圓兌美元周四升值0.8%至156.86日圓。路透

AI股重挫，加上法國債務疑慮和中東衝突升高，帶動資金湧向避險資產。日圓周四升幅居主要貨幣之冠，美國公債創一年多來最大單日漲幅，10年期殖利率跌破5%。市場憂慮從AI投資回報擴及美國經濟成長，也降低對今年再升息的預期。

日圓兌美元升值0.8%至156.86日圓，盤中觸及9月底以來最高，兌歐元也升值0.9%。瑞士法郎兌美元上漲0.4%，美元則小幅走低。

華僑銀行外匯策略師沈茂雄（Sim Moh Siong）說：「AI風險集中在美國，相關疑慮壓低美國公債殖利率，進而可能帶動美元兌日圓走低。」

科技和AI相關企業財報接連令人失望，加上中東緊張情勢推升油價，削弱投資人承擔風險的意願。寇恩（Alex Cohen）指出，匯市呈現傳統避險走勢，日圓和瑞士法郎較強，歐元則相對疲弱。

歐元在美國午後交易小幅下跌，受到法國債務壓力加劇和能源價格居高不下拖累。

公債買盤不只避險，也反映成長疑慮

美國公債各年期價格周四全面上漲，部分年期殖利率一度下跌20個基點，為2025年8月以來最大降幅。交易員也紛紛回補空單，帶動公債期貨買盤，進一步推升價格。

AI投資是美國經濟成長的重要動力，但市場愈來愈擔心，龐大支出能否持續，以及最終能否帶來足夠回報。科技股從高點下跌，也使疑慮逐漸擴及整體經濟前景。

TJM Institutional Services利率策略師David Robin說：「情勢變了。轉進優質資產是一回事，經濟成長風險又是另一回事。」

公債漲勢甚至蓋過油價上升帶來的通膨疑慮。沙烏地阿拉伯遭到致命攻擊後，市場擔心中東衝突影響供應，布蘭特原油期貨漲破每桶112美元。

幾周前，能源漲價仍是拖累公債、推升殖利率至數十年高點的原因，如今卻也被視為可能拖累成長的因素。交易員已將完全反映升息1碼預期的時間，從12月延後至明年1月。

法國金融市場動盪也帶動美國公債需求。投資人擔心法國債務負擔，加上生活成本抗議爆發，使法國各年期公債殖利率升至多年高點，和德國公債的利差擴大至歷史罕見水準。

殖利率是否見頂？日圓能否續升？

景順固定收益投資長兼共同主管Robert Waldner說，公債殖利率近幾個月大幅攀升後，他們一直等待某些環節開始出問題的跡象。他認為，殖利率已升至極端水準，AI疑慮意味著「至少目前來看，高點已經出現」。

費城半導體指數周四重挫6.7%。星展銀行資深利率策略師Eugene Leow說，投資人重新評估AI相關資產，市場信心似乎更加不穩；美國公債殖利率仍高，可能吸引投資人買債避險。

日圓選擇權市場也轉趨樂觀。一個月期美元兌日圓風險逆轉指標顯示，投資人愈來愈傾向為日圓短期升值布局。不過，策略師對這波升勢主要來自避險，還是日本國內資金流向開始提供支撐，仍有不同看法。

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史提醒，下周將有央行會議，之後還有美國期中選舉，目前不預期這波走勢會演變成日圓持續升值的趨勢。

彭博美國公債報酬指標10月截至周三累計上漲約1.2%；9月則創近兩年最大單月跌幅。澳洲國民銀行利率策略主管Kenneth Crompton說，油價雖緩步上漲，美國公債仍再度吸引避險資金。

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