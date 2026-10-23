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AI支出疑慮與油價引賣壓 美股多收黑、那指挫逾2%
美股主要指數今天多收黑，以科技股為主的那指終場下挫2.6%，創6月以來最慘單日表現，主因市場對人工智慧（AI）公司支出的疑慮再起，而國際油價又因地緣政治緊張升高而大漲。
道瓊工業指數小漲11.89點或0.02%，收52867.98點。
標普500指數下挫93.74點或1.21%，收7663.43點，創下7月以來最差的單日表現。
那斯達克綜合指數大跌694.00點或2.60%，收26008.86點，為6月以來最慘單日表現。
費城半導體指數挫跌773.58點或6.72%，收10731.98點。
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