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AI支出疑慮與油價引賣壓 美股多收黑、那指挫逾2%

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美股主要指數今天多收黑，以科技股為主的那指終場下挫2.6%，創6月以來最慘單日表現，主因市場對人工智慧（AI）公司支出的疑慮再起，而國際油價又因地緣政治緊張升高而大漲。

道瓊工業指數小漲11.89點或0.02%，收52867.98點。

標普500指數下挫93.74點或1.21%，收7663.43點，創下7月以來最差的單日表現。

那斯達克綜合指數大跌694.00點或2.60%，收26008.86點，為6月以來最慘單日表現。

費城半導體指數挫跌773.58點或6.72%，收10731.98點。

油價 美股 道瓊工業指數

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