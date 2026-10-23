Meta發行無投票權股票 鞏固祖克柏控制權

在加州11月3日將公投是否要課徵富豪稅、引發Meta執行長祖克柏考慮出走之際，Meta已與祖克柏簽署協議，要求祖克柏未來會持續居住於Meta總部所在地，現為加州，而發行不具投票權的C股，可能就是把他留在加州的手段之一。

Meta 21日在申報文件表示，祖克柏承諾仍擔任Meta的全職領導職，將繼續居住於加州，或該公司總部所在的司法管轄區。

Meta表示，祖克柏考慮離開加州的原因，是他可能因該州提出的財富稅而面臨數十億美元稅單，甚至可能被迫出售具有投票權的股票來繳稅。

Meta指出，發行C股的部分目的就是為了避免這種情況發生，因為祖克柏也將取得C股，可在出售取得資金的同時，不必削弱投票控制權。

根據協議，祖克柏能立即出售20%的所獲C股，以協助支付潛在的加州富豪稅。祖克柏的獲得其餘80%C股初期將遭出售限制，但只要他持續領導公司，相關限制就會在未來八年間逐步解除。

Meta董事會特別委員會表示，讓祖克柏繼續在總部所在地工作「至關重要」，因為在新冠疫情期間，祖克柏曾與管理團隊分開，使該公司面臨不少「困難」，不希望再次遭遇類似挑戰。

Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）在表示，C股主要將作為融資工具，在支持AI發展計畫時，提高財務彈性，同時避免稀釋現有股東的投票權。但她未提及上述所揭露、專門針對祖克柏的相關安排。