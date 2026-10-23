Muse賺錢密碼…日常應用

Meta上季財報與本季財測都優於市場預期，最大功臣是新推出的AI代理服務Muse，僅北美地區就有超過千萬用戶，最常用功能為購物，Muse正快速在日常AI代理功能當中打開新的競爭賽道。

Meta執行長祖克柏指出，Muse在美國、加拿大等地區就有超過千萬用戶，預期Muse未來將服務「數十億人」，這些用戶可能帶來比一般用戶更高的營收。

Muse與OpenAI、Anthropic等同業的AI代理服務最大不同在於，Muse主打日常應用，使用者可透過Muse購物、訂票、排定日常行程等功能，即便沒有學術研發、程式撰寫的專業需求，使用者也有使用Muse的潛在可能性，後續將整合Meta旗下社群平台及AI眼鏡裝置等應用，搶攻新的AI應用市場。