布蘭特油價 漲破112美元

國際油價22日一度勁揚逾3%，布蘭特漲破112美元，改寫五個月新高。伊朗傳出在波斯灣襲擊四艘油輪，再加上沙烏地阿拉伯油田和機場遇襲，加劇市場擔憂中東敵對行動升級、可能衝擊石油供應，即便目前經由荷莫茲海峽的石油出口正加速回升。

布蘭特原油期貨盤中大漲3.5%，報每桶112.68美元；西德州中級原油期貨也漲3%，報每桶100.09美元。

伊朗政府營運的電視台Press TV在X發文指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，在波斯灣北部有四艘「違規」油輪進行石油貨物轉運時遭到襲擊。不過，並未具體說明襲擊的日期。

另一方面，有無人機攻擊沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）旗下的謝拜油田，造成兩人死亡，但未影響營運；另一場針對法赫德國王國際機場的攻擊，則造成一人死亡。此外，美國也下令部分駐沙國大使館人員及其家屬撤離。

美伊戰爭導致波斯灣石油運輸中斷，全球原油基準價格今年以來已飆漲逾80%。這場戰爭即將進入第九個月，卻仍看不到解決跡象。