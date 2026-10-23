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Meta調高資本支出下限

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導

Meta美股21日盤後公布上季財報與展望均優於市場預期，並調高今年資本支出下限，從原訂1,300億美元上調至1,350億美元，調幅逾3.8%。法人指出，Meta基本面續強，資本支出不手軟，有利鴻海、廣達、緯創、緯穎等台灣協力廠後市。

不過，Meta也宣布計劃推出新一類無投票權的股票，協助支應AI擴張計畫成本，引發籌資憂慮，導致美股22日早盤股價跌逾1%。

Meta表示，將於2027年1月發行新一類無投票權的C類普通股，透過配股方式配發給現有股東。股東每持有一股原有股票，就會獲得一股新股，實質為股票一拆二，也不會影響執行長祖克柏的投票控制權。這類新股也將成為Meta籌募資金、支付員工薪酬，以及進行潛在併購的工具。

Meta公布第3季營收年增26%、達646億美元，每股純益3.83美元，都高於市場預估，自由現金流是負21.2億美元，為上市來首度轉負，惟實際減少程度仍小於分析師原估的負94億美元。

展望本季營運，Meta預估，單季營收可達730億美元至760億美元，比彭博訪調的分析師平均預估736億美元出色。

看好AI算力需求強勁，Meta宣布調高2026年資本支出下限，由1,300億美元增至1,350億美元，上限維持1,450億美元不變。

Meta持續擴張算力，法人看好仍將積極進行AI基建，擴大採購伺服器，有利鴻海、廣達、緯創、緯穎等協力廠後續接單動能不墜。

法人分析，Meta加大力道採購輝達、超微等AI平台大廠為主的AI伺服器之餘，也積極開發自研ASIC伺服器，強化未來AI推論需求。

Meta 資本支出 營收

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