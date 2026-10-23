南韓下月升息機率大增

南韓央行22日維持基準利率在3%不變，連兩次升息後按下暫停鍵，但年底前不排除進一步升息。菲律賓央行同日則一口氣升息2碼，幅度超出市場預期，展現果斷抑制通膨、對抗物價上漲壓力的決心。

南韓央行貨幣政策委員會七名委員一致決議，維持七天期附買回利率於3%，符合市場預期，也延續總裁申鉉松先前釋出漸進升息的基調。

央行表示，經濟在出口與投資帶動下維持強勁成長，通膨仍在3%左右，金融穩定風險也未消退。這次暫停升息，是為了評估先前升息的遞延影響，以及伊朗戰事等外部不確定因素。

央行並預估，2026年與2027年經濟成長率將「大幅高於」8月預測的3.3%及2.9%，將於11月公布更新預測。

通膨壓力則依然偏高。9月核心消費者物價年增2.8%，仍高於央行2%的目標。央行並表示，2027年整體及核心通膨，可能高於8月預估的2.3%與2.5%，因此將繼續維持限制性政策，直到物價明確朝目標靠攏。

南韓央行決策委員的利率預測中位數為3.25%，意味本輪升息循環至少還有一次升息。市場多數看法也指向11月升息。法國巴黎銀行和凱投宏觀（Capital Economics）均預期，央行將在今年最後一次會議升息1碼至3.25%。

菲律賓央行（BSP）同日宣布升息2碼（50個基點），將基準利率調高至5.5%，升幅超出市場預期的1碼。央行表示，此舉是為了果斷因應物價壓力，並強調準備進一步緊縮貨幣政策，以抑制通膨。

披索近期跌至歷史低點，也加重央行採取行動的壓力。菲律賓高度仰賴燃料進口，貨幣貶值提高輸入性通膨風險。自美伊開戰、帶動油價上漲以來，披索已貶值近10%。

菲律賓通膨率連四個月放緩後，於9月再度加速，凸顯央行面臨的挑戰：儘管今年上半年經濟成長疲弱，仍須維持緊縮的貨幣政策。

華僑銀行（OCBC）東協資深經濟學家溫卡特斯瓦蘭預期，菲律賓央行12月17日的會議將維持利率不變，但如果未來幾個月核心通膨居高不下，仍可能進一步升息。