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挪威主權基金虧300億美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球最大主權基金挪威主權財富基金，今年第3季虧損0.5%，虧損金額達2,780億挪威克朗（約300億美元），主因固定收益投資虧損3.5%，而股票投資報酬率僅0.5%，遠低於第2季時的16%；這是該基金過去三季以來第二度出現虧損。

挪威主權基金總值第3季減少6,700億挪威克朗；其中4,720億克朗源自克朗升值，2,780億克朗是投資損失，另外基金新流入的資金額為800億克朗。

上季未上市房地產投資獲利0.4%，未上市再生能源基建投資報酬率則達7.5%。

挪威銀行（央行）投資管理部門NBIM在22日公布的聲明中指出，利率上升導致全球公債普遍下跌，是基金上季虧損的原因之一。NBIM副執行長葛蘭德表示，對長期投資者而言，風險升高意味著高殖利率，是「一件好事」；但對政府財政的信心惡化，「絕對是」堪憂的理由之一。

資產總額達2.3兆美元的挪威主權基金，有四分之一的資產是固定所得投資，其中略高於一半是美國證券。他並指出， 「殖利率，尤其是長期殖利率，顯然對股市不利；但經濟成長仍然健康」。

該基金總計投資全世界7,200家以上公司，因此堪稱全球最大單一投資人，占其投資比重最高的股票包括輝達、微軟、蘋果、字母、亞馬遜及Meta，因此報酬率對科技巨擘及人工智慧類股走勢愈來愈敏感。葛蘭德表示，目前該基金仍對股市和一些較大型的科技股抱持較謹慎態度，稍稍「減持」科技類股。

挪威 主權基金 美國

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