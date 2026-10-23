特斯拉Optimus人形機器人 拚明年底出貨

特斯拉（Tesla）21日表示已在加州費利蒙工廠生產Optimus人形機器人，希望明年底之前準備出貨Optimus給外部企業。執行長馬斯克指出，可能要花一年或略更久的時間，才能達到一周2萬台。

特斯拉表示，已開始早期生產Optimus，首批為「生產品質機器人」，將繼續精進Optimus的硬體與製造流程，但「已證實目前的Optimus製程適合商業化產品」。

特斯拉未透露Optimus能夠商業上市的時間與產量，馬斯克說，「我們還需要微調設計」、「可能要花一年或略更久的時間，才能達到一周2萬台。」

特斯拉正努力在明年4月前，把AI5晶片整合到Optimus內，AI5晶片將帶來較AI4約十倍的算力提升，顯著增強Optimus處理複雜任務的能力。

馬斯克曾在2025年下旬喊出，目標五年內年產100萬台人形機器人。但現在談話顯示，Optimus大規模量產的難度尚未解決。