Meta誤導用戶 罰250億美元

美國新墨西哥州法官21日裁定，臉書母公司Meta需支付該州250億美元罰款，因該公司在資料隱私方面誤導消費者，以致面臨美國史上金額最高的罰款之一。Meta將繼續上訴。

這項裁決源自於一宗訴訟案，指控參與川普2016年總統競選活動的英國政治顧問公司劍橋分析，在未經同意下取得數百萬名臉書用戶資料。

新墨西哥州因此控告Meta，在個資取得權限方面對該州用戶說謊。

該案法官馬修在裁決書中表示，「臉書多年來向大眾系統性傳播的不當行為，觸及臉書核心商業模式的根本問題」。

馬修表示，根據州法，Meta原應面臨逾2,190億美元罰款，但他最終將金額降為250億美元。

Meta法務長馬洪尼在聲明中表示，該公司有信心能在上訴中勝訴。

新墨西哥州州檢察長托瑞茲在裁決出爐後表示，這將是美國史上對企業祭出的最大筆罰款之一。

Meta 2019年也曾因為劍橋分析醜聞，被美國聯邦貿易委員會（FTC）開罰50億美元。Meta也和其他六州就劍橋分析案，以4,592億美元達成和解。