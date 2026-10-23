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英特爾晶片廠 緩不濟急

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

英特爾位於俄亥俄州新奧巴尼的大型晶片廠建設，取得重大進展，首個大型結構桁架已成功安裝，但其實進度已至少落後原本目標五年，而此時市場正對先進晶片需求若渴。

CNBC報導，英特爾21日宣布，旗下俄亥俄廠已安裝首個大型結構桁架，代表廠房的地下基礎與地下室工程已完工，下一階段的地面上結構建設可正式啟動。

英特爾晶圓代工事業執行副總裁兼總經理錢德拉賽卡蘭21日發文表示，「這代表著我們在擴大美國尖端半導體產能方面，又跨出了重要一步」。

不過，英特爾仍需要客戶以及訂單，以便讓這項投資獲得回報。媒體9月報導，南韓SK海力士可能和英特爾合作，租借俄亥俄州的部分廠房來生產記憶體晶片。但雙方均尚未證實此消息。

英特爾2022年宣布俄亥俄廠計畫時，原本預期可在2025年開始出貨晶片，但後來時程延後，如今目標是在2030年完工。第二座俄亥俄廠也計劃2031年在同一廠區完工。

該工廠進度延宕，反映出英特爾在執行長陳立武領導下，大幅調整了對晶片代工事業的計畫。

英特爾 晶片 晶圓代工

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