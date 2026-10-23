聽新聞
0:00 / 0:00

AI揪網站系統PHP大漏洞 恐遭駭客利用

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
瑞士日內瓦大學網站廿一日發現安全漏洞，接獲歐洲聯盟電腦緊急應變小組通知後暫時下線。歐新社
瑞士日內瓦大學網站廿一日發現安全漏洞，接獲歐洲聯盟電腦緊急應變小組通知後暫時下線。歐新社

華爾街日報廿一日報導，支持全球七成網站運作的ＰＨＰ技術開發者同日披露重大資安漏洞。研究人員藉由人工智慧（ＡＩ）發現此一漏洞，駭客恐控制任何執行ＰＨＰ軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網攻

ＰＨＰ是最普遍的網站程式語言，常用來運作新聞網站、購物平台和公司官網。

日本廿一日晚間掀起一波緊急的網站維護潮，包含政府、金融機構、零售業、交通運輸與汽車產業等，均陸續暫停部分網站或線上服務。甚至日本首相高市早苗個人官網也一度關閉，直到廿二日中午才恢復運作。

此一名為PHP2Shell的漏洞，涉及ＰＨＰ管理電腦記憶體方式的一類缺陷。駭客可透過多種方式利用漏洞，甚至只需幾秒鐘，就能在尚未安裝修補程式的網頁伺服器執行未經授權的軟體。美國資安公司Calif研究人員奧斯汀八月稽核ＰＨＰ原始碼時，在OpenAI最先進模型之一的GPT-5.6 Sol協助下發現這些缺陷。

這類漏洞已在ＰＨＰ原始碼隱藏多年。Calif執行長Thai Duong說，幾十年前就有研究人員指出，相關程式碼恐存在問題，之後漸遭遺忘。

但奧斯汀在ＡＩ協助下找到利用漏洞的方法。Thai Duong八月十一日致電ＰＨＰ資安工程師杜施，告知「有個嚴重問題」。不久研究人員與軟體工程師組成非正式工作小組，並和軟體發行商及資安公司合作，研究如何修補，以防漏洞遭利用。

杜施指出，這是ＰＨＰ十幾年來最嚴重的安全問題，堪比「心臟出血」的漏洞。Google旗下資安公司Wiz共同創辦人盧瓦克直言，若沒有ＡＩ，恐無法發現漏洞。

修補程式一發布，攻防競賽就正式展開。Thai Duong說，社媒推特隨便哪個傢伙都可能拿到修補程式，利用ＡＩ分析再發布一段漏洞利用腳本，屆時將天下大亂。其他專家也示警，ＡＩ工具能輕易逆向分析漏洞，駭客正爭相趕在網站完成更新前發動網攻，恐引發一波入侵潮。

駭客 華爾街日報 網攻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 協助發現 PHP 重大漏洞 資安署籲機關、企業盡速更新

AI雙面刃！助揪PHP重大漏洞 卻讓駭客更容易發動大規模攻擊

PHP重大資安漏洞引發全球關站潮 重點一次看

PHP兩大漏洞恐成入侵破口 趨勢科技籲企業緊急修補、慎防假更新詐騙

相關新聞

布蘭特油價 漲破112美元

國際油價22日一度勁揚逾3%，布蘭特漲破112美元，改寫五個月新高。伊朗傳出在波斯灣襲擊四艘油輪，再加上沙烏地阿拉伯油田和機場遇襲，加劇市場擔憂中東敵對行動升級、可能衝擊石油供應，即便目前經由荷莫茲海峽的石油出口正加速回升。

Meta調高資本支出下限

Meta美股21日盤後公布上季財報與展望均優於市場預期，並調高今年資本支出下限，從原訂1,300億美元上調至1,350億美元，調幅逾3.8%。法人指出，Meta基本面續強，資本支出不手軟，有利鴻海、廣達、緯創、緯穎等台灣協力廠後市。

Muse賺錢密碼…日常應用

Meta上季財報與本季財測都優於市場預期，最大功臣是新推出的AI代理服務Muse，僅北美地區就有超過千萬用戶，最常用功能為購物，Muse正快速在日常AI代理功能當中打開新的競爭賽道。

Meta發行無投票權股票 鞏固祖克柏控制權

在加州11月3日將公投是否要課徵富豪稅、引發Meta執行長祖克柏考慮出走之際，Meta已與祖克柏簽署協議，要求祖克柏未來會持續居住於Meta總部所在地，現為加州，而發行不具投票權的C股，可能就是把他留在加州的手段之一。

特斯拉Optimus人形機器人 拚明年底出貨

特斯拉（Tesla）21日表示已在加州費利蒙工廠生產Optimus人形機器人，希望明年底之前準備出貨Optimus給外部企業。執行長馬斯克指出，可能要花一年或略更久的時間，才能達到一周2萬台。

日本擴大進口澳洲牛肉

日本牛肉進口來源，愈來愈仰賴澳洲，因為美國產區受乾旱影響，產量大減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。