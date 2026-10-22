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黃仁勳批AI毀滅人類論：搏版面的不實廉價說法
美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，有關AI可能毀滅人類的相關警告，是搏取新聞版面的「廉價」嘗試。
法新社報導，黃仁勳在他的歐洲行終點站德國首都柏林出席輝達主辦的1場會議時表示：「當你說人類文明將終結，首先這不是真的。」他直言，這種說法會製造新聞話題，但其實是「捏造」且「廉價」。
近來因發生AI曾在測試時躲過控制，引發其是否會威脅人類生存的激辯。美國AI開發商Anthropic的1名研究人員9月辭職，並強烈警告一些領先的AI實驗室正在「拿我們的生命做賭注」；其後Anthropic和同業OpenAI的負責人也皆呼籲放慢開發腳步。
然而，黃仁勳提倡全速發展AI。他今天在柏林呼籲全球以「負責任的樂觀態度」來看待AI。
他說：「如果你關心未來、（關心）我們個人生命結束後的時代，如果我們在乎永續性的前景，那麼現在正是最佳時機：打造AI，不要試圖扼殺AI。」
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