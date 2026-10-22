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住Airbnb退房不用再洗碗倒垃圾！新規定11/20上路 房東連署拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
未來房客入住Airbnb將不用清洗碗盤。示意圖／ingimage
未來房客入住Airbnb將不用清洗碗盤。示意圖／ingimage

過去有不少Airbnb房東會要求房客在離開前將房間整理乾淨，像是使用過的餐具、製造出來的垃圾等都可能要房客自行整理。然而Airbnb近期宣布，11月20日起平台將實施新規定，未來禁止房東要求房客退房前完成家務，消息一出引發房東不滿，甚至有人揚言退出平台。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，過去不少房客入住Airbnb時，即使支付了清潔費，退房前仍可能被要求洗碗、整理床鋪或倒垃圾。根據新政策，房東不得要求房客洗淨並收好餐具，但仍可請他們將用過的碗盤放進水槽。

此外，房東不能要求房客拆下床單清洗，但可以請他們集中使用過的毛巾；房東也不能要求房客把垃圾帶到屋外丟棄，但可要求做好垃圾分類。房東也不得禁止房客使用房源內的冷氣等設備，不過仍可請房客在離開時關閉電源。

這些新規定引發部分房東不滿。有房東在臉書社團抱怨，清潔人員的工作時間可能因此增加一倍，導致清潔成本大幅提高。也有房東擔心，不讓房客順手洗碗，可能留下髒碗盤和垃圾，招來害蟲或老鼠。

一名清潔人員也表示，髒碗盤、空瓶及垃圾不僅增加工作負擔，還可能產生異味，必須花更多時間通風清理。有房東表態，若Airbnb堅持實施新政策，就要將房源轉移到其他訂房平台。

不滿的房東甚至在連署網站Change.org發起請願，要求Airbnb保留房東要求房客洗碗的權利，目前已有超過2,900人簽署。對此，Airbnb回應，過去的住宿規則經常讓房客不解，部分要求也過於繁瑣，因此決定重新設計規範，確保房東的要求合理，避免房客退房時還需做家務才能離開。

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