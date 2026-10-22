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各國升息造成殖利率攀高 挪威主權基金第3季虧損近兆元

中央社／ 奧斯陸22日綜合外電報導

世界最大主權財富基金挪威主權基金今天公布，受到多國利率升高影響，第3季虧損2780億挪威克朗（約新台幣9700億元）。其主要投資標的為全球股票、債券和房地產。

法新社報導，挪威主權財富基金公布，截至9月底基金淨值為22兆140億挪威克朗（約新台幣76兆4000億元），第3季投資報酬率為-0.5%，主要受債券資產投報率-3.5%拖累，股票和房地產投報率則分別為0.5%和0.4%。

由於世界各地通貨膨脹升溫，尤其歸咎於中東衝突相關因素造成能源價格大漲，導致第3季有數國中央銀行調高基準利率因應，包括美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲央行（ECB）。

挪威主權財富基金副執行長格蘭德（TrondGrande）透過聲明表示，各地升息造成基金的固定收益資產表現較弱，進而使得上季總體報酬為負。

他還指出，上季股票投報率也接近零，但不同產業表現迥異；其中能源類股投報率最高，而對利率變動較敏感的公用事業和房地產等類股則虧損。

挪威 升息

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