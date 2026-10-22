聽新聞
0:00 / 0:00
各國升息造成殖利率攀高 挪威主權基金第3季虧損近兆元
世界最大主權財富基金挪威主權基金今天公布，受到多國利率升高影響，第3季虧損2780億挪威克朗（約新台幣9700億元）。其主要投資標的為全球股票、債券和房地產。
法新社報導，挪威主權財富基金公布，截至9月底基金淨值為22兆140億挪威克朗（約新台幣76兆4000億元），第3季投資報酬率為-0.5%，主要受債券資產投報率-3.5%拖累，股票和房地產投報率則分別為0.5%和0.4%。
由於世界各地通貨膨脹升溫，尤其歸咎於中東衝突相關因素造成能源價格大漲，導致第3季有數國中央銀行調高基準利率因應，包括美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲央行（ECB）。
挪威主權財富基金副執行長格蘭德（TrondGrande）透過聲明表示，各地升息造成基金的固定收益資產表現較弱，進而使得上季總體報酬為負。
他還指出，上季股票投報率也接近零，但不同產業表現迥異；其中能源類股投報率最高，而對利率變動較敏感的公用事業和房地產等類股則虧損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。