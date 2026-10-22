越南越捷航空遭英法院凍結資產 泰國越捷稱營運不受影響

越南廉價航空公司越捷航空因飛機租賃合約糾紛，面臨英國法院的全球資產凍結令。對此，泰國越捷航空表示，集團面臨的法律糾紛不影響泰國業務，航班將照常營運。

英國高等法院日前下令凍結越捷航空（VietJet Air）集團全球資產，原因是集團多次未能償還飛機出租商FW Aviation超過2.5億美元的債務。

民族報（The Nation）21日報導，這起糾紛涉及4架空中巴士（Airbus）A321客機。越捷航空於2018年及2019年接收這些飛機，COVID-19疫情爆發後，未能按期支付部分租金，租賃合約於2021年10月終止。

英國法院後續判決越捷航空須支付相關款項，2025年判定終止合約賠償金約1億8150萬美元，加上利息及法律費用後，債務超過2.5億美元。

報導指出，凍結令涵蓋現有租賃機隊、尚未交付的新飛機訂單、飛機引擎及客艙設備、預付款、維修準備金、租賃押金及代理商持有的售票收入。不過，法院並未要求越捷航空停止營運，航空公司仍可在正常業務範圍內處理資產，部分交易則須取得法院批准。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國越捷航空人員表示，越南越捷航空與泰國越捷航空是不同法律實體，持有不同的航空營運許可證。

泰國越捷航空一名不願具名的消息人士說：「原則上，泰國的運能不會受到這些問題影響，因此航空公司將繼續正常營運。」

泰國民航局長馬納（Manat Chavanaprayoon）表示，當局有責任定期監督泰國航空公司的資金流動情況，以避免影響旅客。

他指出，目前尚未發現泰國越捷航空營運或資金流動出現問題，也沒有計劃要求業者就此事作出說明。

報導指出，泰國越捷航空是在泰國註冊的獨立公司，越捷航空持有其約9%股權，泰國籍人士持股52%。