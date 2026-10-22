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美國大型企業財報憂喜參半 亞洲股市收盤多下挫

中央社／ 香港22日綜合外電報導
亞洲股市收盤多下挫。美聯社
亞洲股市收盤多下挫。美聯社

美國數間大型科技公司接連公布憂喜參半的財報，加上國際油價仍處在高檔，影響了投資人情緒，亞洲各國股市今天大多收跌。

法新社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）近日公布亮眼的季度財報，不僅營收倍增且優於各界預期。

但社群巨擘Meta和電動車大廠特斯拉（Tesla）的財報卻是好壞參半，再度讓投資人感到困惑。

特斯拉7月至9月獲利減少並下修今年資本支出預測，Meta則上調對於人工智慧（AI）支出金額的預估。

前述科技巨頭財報出爐之際，投資人正觀望著AI熱潮前景。分析師指出，當企業增加或縮減支出，市場都會感到憂慮。

首爾股市今天收盤大跌超過3%，東京的日經225指數下挫將近2.7%，香港恆生指數也挫跌3%。

上海、雪梨、新加坡、台北、孟買、威靈頓與馬尼拉股市收盤都呈現下滑，雅加達、吉隆坡、曼谷則收漲。

美國 財報

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