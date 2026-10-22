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日經：日銀下週舉行政策會議 擬維持利率1.25%不動

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）披露，日本銀行（BOJ，日本央行）預計於10月29日至30日舉行的政策會議中，維持基準利率在1.25%不動。

據報導，日銀將密切注意9月升息後產生的影響。

日銀可能釋出訊號，表明剔除暫時性波動因素後的核心通膨已實際達到政策委員會設定的2%目標。日銀結束下週政策會議後，將聚焦於維持通膨在2%目標，同時評估再度升息的時機。

日銀9月18日在金融政策決策會議上決定調升政策利率至1.25%。這是繼今年6月會議後，時隔3個月再次升息。

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